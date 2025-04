O mașină a explodat în apropiere de Moscova. Un ofițer militar rus de rang înalt, ucis

Potrivit Mash, ofițerul a fost identificat drept Yaroslav Moskalik, șef adjunct al Direcției principale de operațiuni a Statului Major al forțelor armate ruse.

Publicația Baza, care are surse în cadrul agențiilor de aplicare a legii din Rusia, a declarat că o bombă aflată într-o mașină parcată a fost detonată de la distanță atunci când ofițerul – care locuia în zonă – a trecut pe lângă ea.

In #Balashikha, #Moscow region, a car with General Yaroslav Moskalik, deputy chief of the Main Operations Directorate of the General Staff of the ruZZian Armed Forces, was blown up

