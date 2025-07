O explozie puternică a unei benzinării a zguduit capitala Italiei

Un bubuit puternic a zguduit Roma vineri dimineață și o coloană densă de fum s-a ridicat imediat deasupra orașului. Deflagrația a avut loc la o stație de carburanți care comercializa benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat, potrivit Corriere della Sera.

Înaintea devastatoarei explozii, a izbucnit un incendiu, urmat de două explozii succesive, ultima fiind cea mai violentă, au relatat martorii pe rețelele de socializare. „Zburau cioburi de sticlă și bucăți de metal peste tot”, au povestit localnicii, șocați de forța suflului care a făcut clădirile să vibreze și a spart ferestrele în tot cartierul.

#WATCH : More footages of Powerful explosion struck a fuel depot on Via dei Gordiani in Rome, Italy#Rome #Explosion #GasStationExplosion #GasLeak pic.twitter.com/KsgcqMgA8f

