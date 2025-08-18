Zelenski și Trump, discuție în Biroul Oval despre sprijinul pentru Ucraina. Președintele ucrainean: „Suntem recunoscători pentru noul program NATO și pentru Europa”

Luni, Casa Albă a găzduit o întâlnire importantă între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele american Donald Trump. La discuții au participat și oficiali europeni, care au dezbătut despre sprijinului oferit Ucrainei în fața agresiunii rusești.

Înaintea întrevederii oficiale, cei doi președinți Zelenski și Trump au susținut împreună o conferință de presă în Biroul Oval, unde au răspuns întrebărilor jurnaliștilor.

Zelenski a vorbit despre rolul crucial al noului program NATO, prin care țările membre pot achiziționa armament din Statele Unite pentru a-l direcționa către Ucraina.

Președintele ucrainean a spus că această inițiativă oferă un ajutor real și imediat forțelor sale armate.

„Suntem recunoscători pentru acest program și pentru această oportunitate. Suntem recunoscători Europei – ei plătesc pentru asta”, a spus el.

Donald Trump a declarat la rândul său, că mecanismul este avantajos și pentru Washington, întrucât nu implică transferuri directe de echipamente către Ucraina.

Statele Unite, a explicat președintele american, „nu oferă nimic” în mod direct, ci doar vând tehnică militară statelor europene care decid să o trimită la Kiev.

Zelenski a declarat, în fața jurnaliștilor, cât de importante sunt arme americane pentru apărarea țării sale.

„Nimeni din Europa nu are atât de multe sisteme de apărare aeriană precum Patriots”, a spus el. „Avem mare nevoie de ele.”