Donald Trump și Volodimir Zelenski, declarații din Biroul Oval. Cei doi discută la Casa Albă despre negocieri și garanții de securitate pentru Ucraina

Președinții SUA și ai Ucrainei au răspuns întrebărilor jurnaliștilor în Biroul Oval. La început, Volodimir Zelenski le-a mulțumit lui Donald Trump pentru întâlnirea de luni de la Washington și soției sale, Melania, pentru scrisoarea adresată lui Vladimir Putin.

Declarațiile au fost făcute luni, în Biroul Oval, înainte de discuțiile Zelenski-Trump. Președintele ucrainean a vorbit primul și i-a mulțumit Melaniei Trump pentru scrisoarea adresată lui Vladimir Putin.

„Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră personale de a opri crimele și de a opri acest război. Profit de această ocazie pentru a-i mulțumi soției dumneavoastră, prima doamnă a Statelor Unite. Ea a semnat o scrisoare adresată lui Putin despre copiii noștri răpiți”, a spus Zelenski.

Ulterior, jurnaliștii i-au întrebat pe cei doi lideri despre negocieri.

„Suntem pregătiți pentru o întâlnire trilaterală”, a spus Zelenski

Un jurnalist l-a întrebat pe Volodimir Zelenski dacă este pregătit să „trimită trupele ucrainene la moarte” sau să „redeseneze hărțile”.

„Trăim sub atacuri în fiecare zi”, spune Zelenski, menționând moartea recentă a unui copil. „Trebuie să oprim acest război pentru a opri Rusia și avem nevoie de sprijin, din partea partenerilor americani și europeni. Vom face tot posibilul în acest sens. Demonstrăm că suntem oameni puternici și am susținut ideea președintelui Trump de a opri acest război”, a răspuns Zelenski.

Și președintele Donald Trump a spus că vor exista garanții de securitate pentru Ucraina, SUA fiind implicate în furnizarea acestora. Sunt „șanse rezonabile” de a pune capăt războiului, a adăugat Trump spunând că „dacă totul merge bine astăzi, vom avea o întâlnire în trei și cred că va exista o șansă rezonabilă de a pune capăt războiului atunci când vom face asta.”