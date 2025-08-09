Explozie la un depozit de arme din Liban. Șase pirotehniști au murit, alții au fost răniți

Muniția dintr-un depozit de arme din sudul Libanului a explodat sâmbătă în timp ce experții armatei o demontau, ucigând șase dintre ei și rănind alți, au transmis reprezentanții armatei, citați de AP.

Incidentul a avut loc în provincia Tyr. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili ce a produs explozia. Se pare că depozitul a fost folosit în trecut de Hezbollah.

În ultimele luni, trupele libaneze și forțele de menținere a păcii ale ONU au preluat posturile Hezbollah din zonă, în baza unui armistițiu.

Joi, cabinetul libanez a aprobat un plan susținut de SUA privind dezarmarea Hezbollah și implementarea unui armistițiu cu Israelul. În replică, oficialii Hezbollah au declarat că nu vor renunța la arme.