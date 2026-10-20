O platformă de comerț second-hand blochează vânzările provenite din jafurile din Franța

Platforma de revânzare a bunurilor second-hand a anunțat că, în urma tulburărilor din weekend din Franța, „a luat măsuri imediate pentru a identifica și elimina anunțurile legate de jafuri”.

Magazine din mai multe orașe franceze au fost sparte și jefuite în timpul izbucnirii revoltelor de la sfârșitul săptămânii.

„Vânzarea de bunuri furate sau solicitarea acestora este strict interzisă pe Vinted și avem toleranță zero față de acest lucru”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Jafuri pe scară largă au fost raportate în Paris, Marsilia și Lille, precum și în alte zone, după ce protestele împotriva costului vieții și a cheltuielilor publice s-au transformat în revolte, ducând la arestarea a cel puțin 1.200 de persoane. Peste 2.000 de afaceri au fost afectate direct de violențele de weekend, potrivit președintelui Camerei de Comerț și Industrie (CCI). Alain Di Crescenzo a declarat pentru postul de televiziune francez RTL că revoltele au dus la pagube de sute de milioane de euro.

Hoții încearcă să vândă rapid ce au furat

Grupuri de protestatari, unii purtând măști și cagule, au fost văzuți dând foc mașinilor și clădirilor, precum și jefuind afaceri. Cei care au furat bunuri par să caute acum să le vândă rapid.

„Începând cu acest weekend, echipele noastre au luat măsuri imediate pentru a identifica și elimina anunțurile legate de jafuri și am intensificat monitorizarea anunțurilor suspecte”, a declarat Vinted pentru BBC. „Când regulile noastre sunt încălcate, acționăm împotriva conturilor implicate, până la interdicții permanente.”

Compania a declarat că lucrează cu autoritățile franceze și cu poliția și că își adaptează „procesele pentru a detecta și contracara riscurile emergente și comportamentele rău intenționate”.