O problemă tehnică la avion l-a oprit pe premierul spaniol să ajungă la „Coaliția Voinței”

O problemă tehnică la avionul oficial cu care premierul spaniol Pedro Sánchez călătorea la Paris l-a obligat să se întoarcă la Madrid.

Sánchez urma să participe la o reuniune a Coaliției Voinței, care are loc joi la Palatul Élysée în sprijinul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit TVE, motivul a fost riscul de depresurizare a cabinei, lucru care nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Sánchez participă în sfârșit de la distanță.

Prim-ministrul s-a întors miercuri seară la Madrid de la Londra, unde s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer, și și-a început călătoria joi pentru a fi prezent la un eveniment la Palatul Élysée. În cele din urmă, premierul spaniol participă prin videoconferință, la fel cum vor face Starmer și președintele american Donald Trump.

Prim-ministrul a postat un mesaj pe X despre participarea sa la eveniment. „Într-un moment decisiv, Coaliția Voinței își reafirmă sprijinul pentru Ucraina”, a spus el și și-a exprimat „angajamentul ferm” față de apărarea acestei țări, față de viitorul său european și „față de o pace dreaptă și durabilă”. „Unitatea transatlantică este mai necesară ca niciodată. Nicio concesie față de agresiunea rusească”, a concluzionat el.