Opt deținuți au fost uciși în timpul revoltelor din închisori, în Ecuador

În închisoarea Cotopaxi au fost raportate „decesele a patru persoane private de libertate” , iar în închisoarea Pichincha din capitala ecuadoriană alte patru au fost ucise, a precizat SNAI într-un comunicat, adăugând că zece persoane au fost rănite, potrivit Le Figaro.

Închisorile ecuadoriene, unele aflate sub control militar, au devenit scena unor masacre care au lăsat peste 500 de morți din 2021. Bandele de traficanți de droguri luptă pentru controlul traficului de droguri și ordonă asasinate și extorcare.

Autoritățile nu au oferit mai multe detalii despre revolte, dar au indicat că deținuții responsabili au fost identificați și vor fi transferați la închisoarea de înaltă securitate El Encuentro, construită de guvernul președintelui de dreapta Daniel Noboa pentru cei mai căutați infractori din țară.

La mijlocul lunii octombrie, guvernul a lansat un plan de clasificare a deținuților în funcție de periculozitatea lor, pentru a „slăbi influența structurilor criminale” în închisorile țării.