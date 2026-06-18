„Orașul fericit” din Nigeria este înghițit de valuri. Mii de oameni sunt afectați

Locuitorii din Ayetoro, un oraș fondat în anii 1940 în statul Ondo, afirmă că Atlanticul a înghițit deja mai mult de jumătate din așezare, distrugând locuințe, școli, biserici și surse de venit, potrivit The Guardian.

Considerat cândva un model de comunitate prosperă și cunoscut sub numele de „Orașul fericit”, Ayetoro a devenit unul dintre cele mai vizibile exemple ale vulnerabilității zonelor de coastă în fața schimbărilor climatice.

Sute de familii au pierdut case și afaceri

Mulți locuitori spun că sunt nevoiți să își reconstruiască locuințele și afacerile de fiecare dată când mareea înaintează.

Printre cei afectați se numără și foști comercianți sau pescari care au rămas fără surse de venit după ce valurile au distrus clădirile aflate aproape de țărm.

Localnicii povestesc că terenuri pe care copiii se jucau în urmă cu doar câțiva ani se află acum sub apă. În unele zone, oceanul a ajuns la doar câțiva metri de casele rămase în picioare.

„Pare că întreaga comunitate este ștearsă treptat de pe hartă”, spun locuitorii care urmăresc cum linia țărmului se retrage de la un an la altul.

Infrastructura publică este amenințată

Eroziunea afectează nu doar locuințele, ci și instituțiile esențiale pentru comunitate. Personalul centrului medical local avertizează că accesul la servicii de sănătate devine din ce în ce mai dificil.

Drumurile tradiționale au fost înlocuite în multe locuri de pasarele din lemn construite peste zone inundate. Autoritățile locale se tem că viitoarele furtuni ar putea izola complet anumite cartiere.

Situația este îngrijorătoare și pentru sistemul de educație. Administratorii unei școli din localitate spun că elevii și profesorii trăiesc cu teama că clădirile ar putea fi afectate de următoarele valuri puternice.

Experții vorbesc despre un avertisment pentru întreaga regiune

Specialiștii în mediu consideră că Ayetoro reprezintă un semnal de alarmă pentru numeroase comunități costiere din Africa de Vest.

Pe lângă efectele schimbărilor climatice, experții indică și impactul unor proiecte de infrastructură realizate de-a lungul coastei, care ar fi modificat curenții naturali și ar fi amplificat eroziunea în anumite zone.

Pescarii spun că marea este tot mai imprevizibilă, iar ieșirile în larg au devenit mai periculoase decât în trecut. Capturile sunt mai mici, iar veniturile familiilor continuă să scadă.

Oamenii refuză să își abandoneze comunitatea

În ciuda riscurilor, mulți locuitori spun că nu au unde să plece. Pentru numeroase familii, Ayetoro reprezintă singurul cămin pe care l-au cunoscut.

Autoritățile și organizațiile de mediu cer măsuri urgente pentru protejarea comunității, avertizând că fără intervenții rapide o parte importantă a orașului ar putea fi pierdută definitiv în următoarele decenii.