Partidul Republican din SUA conduce în sondaje înaintea alegerilor, pe fondul erodării situaţiei economice

Conform unui sondaj de opinie realizat de Colegiul Siena şi de cotidianul The New York Times, 49% dintre alegători preferă să voteze cu politicieni republicani, în timp ce Partidul Democrat are o cotă electorală de 45%. În septembrie, diferenţa în preferinţele electorale era de doar 1% în favoarea Partidului Republican.

Preşedintele Joseph Biden şi congresmenii democraţi se confruntă cu riscuri politice majore din cauza inflaţiei, a volatilităţii pieţelor de capital şi a temerilor privind o recesiune puternică, ceea ce le-ar putea afecta şansele de a păstra majorităţile în Congres, notează publicaţia The Hill.

Preşedintele Biden a profitat de reluarea activităţilor economice masive în urmă cu doi ani şi de obţinerea de către Partidul Democrat a majorităţii în Camera Reprezentanţilor şi Senat, astfel că a lansat un plan ambiţios de relansare, alocând mii de miliarde de dolari pentru susţinerea pieţei muncii şi a familiilor care au dificultăţi. Spre sfârşitul acestei veri, după majorările de preţuri şi problemele din reţelele de aprovizionare, preşedintele şi Partidul Democrat au înregistrat o serie de victorii la nivel economic şi politic. Preţurile la carburanţi scăzuseră, iar democraţii au reuşit să ajungă la un consens şi au adoptat planul climatic şi de servicii medicale. În plus, Statele Unite au avut cel mai mare număr de locuri de muncă apărute în ultimele decenii, respectiv 3,8 milioane de locuri de muncă apărute anul acesta şi peste zece milioane de la începerea mandatului preşedintelui Biden.

"Dar perspectivele economice se înrăutăţesc din nou în Statele Unite. Cel mai recent raport al inflaţiei i-ar putea costa scump pe preşedinte şi pe Partidul Democrat, pe fondul amplificării riscurilor economice", subliniază publicaţia The Hill.

Preţurile de consum s-au majorat cu 8,2% în ultimele 12 luni şi cu 0,4% în ultima lună, potrivit celor mai recente date oficiale. Chiar dacă rata generală a inflaţiei a scăzut constant din iunie, preţurile la alimente, utilităţi, servicii medicale şi călătorii influenţează puternic bugetele familiilor. Vânzările generale de produse s-au redus în septembrie, în contextul în care cetăţenii americani evită cheltuielile din cauza majorării preţurilor.