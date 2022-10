Patru morţi şi 61 de răniţi într-un incendiu de la o închisoare din Iran

Autorităţile iraniene au declarat că un atelier al închisorii a fost incendiat „după o bătaie între mai mulţi deţinuţi condamnaţi pentru infracţiuni financiare şi furt".

Potrivit autorităţilor, cei ucişi au murit din cauza inhalării de fum.

Incendiul a avut loc pe fondul protestelor de amploare declanşate de moartea unei femei aflate în custodia poliţiei.

Acestea au continuat duminică inclusiv la mai multe universităţi.

Protestele declanşate de moartea lui Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, în timp ce se afla în custodia poliţiei iraniene la 16 septembrie, s-au transformat într-una dintre cele mai îndrăzneţe provocări la adresa conducerii clericale de la revoluţia din 1979 şi au fost întâmpinate cu o represiune brutală din partea statului.

Grupurile pentru drepturile omului spun că cel puţin 240 de protestatari au fost ucişi, inclusiv 32 de minori. Autorităţile nu au publicat un bilanţ al morţilor.

a lot of innocent people (political prisoners) held in iran’s evin prison. now on fire, with gunshots heard. pic.twitter.com/5Gpslox0I3