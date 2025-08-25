Nou eșec pentru Elon Musk: SpaceX anulează din nou un zbor de test al mega-rachetei Starship

Șirul de dificultăți a alimentat scepticismul unor observatori cu privire la șansele ca această mega-rachetă să îndeplinească planul grandios al lui Musk de a coloniza Marte. O versiune modificată a rachetei Starship ar urma să fie folosită și în cadrul programului Artemis al NASA, care prevede întoarcerea americanilor pe Lună, cu scopul de a asigura de această dată o prezență de durată.

Acesta trebuia să fie al zecelea zbor al celei mai mari rachete construite vreodată, programat duminică la ora locală 18:30 (23:30 GMT), de la baza SpaceX din Texas, sudul Statelor Unite. Însă cu aproximativ un sfert de oră înainte de ora stabilită pentru decolare, compania a anunțat anularea. „Retragerea celui de-al zecelea zbor Starship de astăzi pentru a avea timp să rezolvăm o problemă la sistemele de la sol”, a comunicat SpaceX pe X, fără alte detalii.

Testele anterioare au avut probleme tehnice

Anterior, SpaceX anunțase că treapta superioară a rachetei fusese alimentată cu combustibil, sugerând că lansarea era în pregătire. Elon Musk însuși postase pe X, cu o oră înainte, mesajul: „Lansarea Starship 10 în această seară”. Cum drumurile din apropierea bazei rămâneau închise, există posibilitatea ca lansarea să aibă loc luni sau marți, dar SpaceX nu a dat nicio informație despre o eventuală reprogramare.

Noul zbor avea ca scop o serie de experimente cu treapta superioară a rachetei. La cele trei teste efectuate anul acesta, SpaceX s-a confruntat cu multiple probleme tehnice. Primele două au fost marcate de explozii spectaculoase ale treptei superioare la începutul zborului, care au provocat ploi de resturi deasupra Caraibelor. La sfârșitul lunii mai, nava Starship reușise de această dată să atingă spațiul, dar a explodat înainte de finalizarea misiunii programate, din cauza unei scurgeri de combustibil.