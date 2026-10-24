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Pentagonul declară institutele Confucius din universitățile americane drept amenințări la securitatea națională

Departamentul Apărării al Statelor Unite a inclus institutele Confucius, centre culturale finanțate de China și găzduite în campusurile universitare americane, pe lista instituțiilor considerate o amenințare la adresa securității naționale, a anunțat vineri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.
Pentagonul declară institutele Confucius din universitățile americane drept amenințări la securitatea națională
Pete Hegseth. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
24 oct. 2026, 04:29, Știri externe
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Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Hegseth a susținut că aceste organizații ar fi continuat să funcționeze în universitățile americane sub alte denumiri, deși ar avea același obiectiv. Potrivit oficialului american, Pentagonul a identificat 80 de astfel de organizații în 30 de universități, scrie Reuters.

„Se pare că 80 de noi celule de propagandă au apărut în 30 de universități, folosind denumiri și statute diferite, dar având aceeași misiune: să fure proprietate intelectuală și să influențeze mințile studenților americani”, a declarat Pete Hegseth.

Secretarul american al Apărării a afirmat că, în ultimele două luni, instituția pe care o conduce a demontat sistematic toate aceste organizații.

Ambasada Chinei la Washington nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Institutele Confucius, considerate de SUA instrumente de propagandă chineză

Washingtonul acuză de mult timp institutele Confucius că ar fi instrumente de propagandă ale guvernului chinez. Autoritățile americane au adoptat anterior măsuri pentru a limita activitatea acestor centre în universități.

Institute Confucius au fost înființate în campusuri universitare din mai multe țări pentru promovarea limbii și culturii chineze. În Statele Unite, activitatea lor a generat controverse privind influența Beijingului asupra mediului academic și riscurile pentru libertatea de exprimare și securitatea cercetării.

Prin noua măsură anunțată de Hegseth, Pentagonul își intensifică demersurile împotriva organizațiilor pe care le consideră legate de interesele strategice ale Chinei.

Pentagonul susține că a desființat 80 de organizații din 30 de universități

Potrivit lui Pete Hegseth, cele 80 de organizații ar fi funcționat sub nume și statute diferite, ceea ce ar fi făcut mai dificilă identificarea legăturilor dintre ele. Oficialul american le-a acuzat că urmăreau obținerea de proprietate intelectuală și influențarea studenților americani.

Hegseth a declarat că Departamentul Apărării a acționat în ultimele două luni pentru a desființa toate aceste structuri. Nu au fost oferite însă, în declarația citată, detalii despre universitățile vizate, identitatea organizațiilor sau măsurile concrete aplicate fiecăreia.

De asemenea, acuzațiile prezentate de secretarul american al Apărării nu au fost însoțite în materialul citat de dovezi detaliate care să poată fi verificate independent.

Anunțul se înscrie în contextul tensiunilor dintre Washington și Beijing privind securitatea națională, transferul de tehnologie și influența Chinei în instituțiile americane.

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