Pentru prima dată, o stradă din Europa devine cea mai scumpă arteră comercială din lume

Potrivit unui raport publicat miercuri de Cushman & Wakefield, chiriile de pe această stradă, situată în inima capitalei financiare a Italiei, au crescut cu 11% în ultimele 12 luni, ajungând şi la 20.000 de euro pe metru pătrat, deoarece cererea a depăşit oferta.

În timp ce chiriile pe strada de lux din Milano au crescut cu 11% în ultimul an, preţurile de pe Fifth Avenue au rămas neschimbate.

Experţii spun că preţurile mari se datorează în special lungimii reduse a străzii: fiind foarte scurtă în comparaţie cu alte bulevarde celebre, spaţiile comerciale sunt extrem de rare şi foarte căutate.

Brandurile de lux se îngrămădesc să ocupe un loc pe Via Monte Napoleone. Recent, gigantul Kering, care deţine Gucci, a plătit 1,4 miliarde de dolari pentru o singură clădire de pe această stradă. Aici îşi au magazinele cele mai importante case de modă din lume, precum Hermès, Versace, Cartier, Bottega Veneta şi Celine.

Milano atrage tot mai mulţi turişti bogaţi şi persoane cu averi mari care se mută în oraş, atraşi de stimulentele fiscale generoase şi de regulile simplificate de imigrare. Oraşul este şi gazda uneia dintre cele mai importante săptămâni ale modei din lume.

În topul celor mai scumpe străzi comerciale, după Milano şi New York, urmează New Bond Street din Londra, Tsim Sha Tsui din Hong Kong şi celebrul bulevard Champs Élysées din Paris, conform CNN.

Cele mai scumpe 10 locuri comerciale din lume, în funcţie de chiria pe metrul pătrat:

1. Via Monte Napoleone, Milano

2. Upper Fifth Avenue (străzile 49 - 60), New York

3. New Bond Street, Londra

4. Tsim Sha Tsui, Hong Kong

5. Avenue des Champs Élysées, Paris

6. Ginza, Tokyo

7. Bahnhoftstrasse, Zurich

8. Pitt Street Mall, Sydney

9. Myeongdong, Seul

10. Kohlmarkt, Viena.