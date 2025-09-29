Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a acuzat Chișinăul că a împiedicat cetățenii moldoveni din Rusia să voteze la alegerile parlamentare, punându-le la dispoziție doar două secții de votare, scrie Agenția Tass.

Restricții de vot în Rusia

Peskov a declarat că sute de mii de moldoveni care locuiesc în Rusia au fost practic excluși din procesul electoral din cauza infrastructurii insuficiente.

Potrivit acestuia, limitarea votului la doar două secții a fost inadecvată și a creat o situație în care cetățenii au fost privați de dreptul lor de a participa.

„Din ceea ce vedem și știm, putem confirma că sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota în Federația Rusă, deoarece doar două secții de votare le-au fost deschise, ceea ce, în mod firesc, a fost insuficient și nu a permis tuturor să voteze. Este ceva ce putem afirma cu certitudine”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă.

El a subliniat că Moscova nu poate decât să confirme acest lucru ca pe un fapt incontestabil.

Rezultatele alegerilor din Republica Moldova

Alegerile parlamentare din Moldova au avut loc pe 28 septembrie, cu o prezență la urne de 52%.

Rezultatele preliminare au arătat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, și-a menținut controlul asupra Parlamentului cu 50,16% din voturi, după numărarea aproape integrală a buletinelor.

Acest rezultat a asigurat PAS o majoritate parlamentară, consolidându-și mandatul pentru reforme pro-europene, în ciuda climatului politic tensionat.

Contestarea opoziției și tensiuni viitoare

Opoziția din Moldova a respins rezultatele preliminare și a anunțat că va contesta scrutinul, invocând presupuse încălcări electorale.

Accesul limitat la vot pentru moldovenii din străinătate, în special din Rusia, a compromis legitimitatea procesului, consideră reprezentanții opoziției.

Disputa evidențiază diviziunile politice tot mai adânci și posibilitatea unor noi tensiuni între autoritățile pro-europene de la Chișinău și Moscova.