Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a acuzat Chișinăul că a împiedicat cetățenii moldoveni din Rusia să voteze la alegerile parlamentare, punându-le la dispoziție doar două secții de votare, scrie Agenția Tass.
Peskov a declarat că sute de mii de moldoveni care locuiesc în Rusia au fost practic excluși din procesul electoral din cauza infrastructurii insuficiente.
Potrivit acestuia, limitarea votului la doar două secții a fost inadecvată și a creat o situație în care cetățenii au fost privați de dreptul lor de a participa.
„Din ceea ce vedem și știm, putem confirma că sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota în Federația Rusă, deoarece doar două secții de votare le-au fost deschise, ceea ce, în mod firesc, a fost insuficient și nu a permis tuturor să voteze. Este ceva ce putem afirma cu certitudine”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă.
El a subliniat că Moscova nu poate decât să confirme acest lucru ca pe un fapt incontestabil.
Alegerile parlamentare din Moldova au avut loc pe 28 septembrie, cu o prezență la urne de 52%.
Rezultatele preliminare au arătat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, și-a menținut controlul asupra Parlamentului cu 50,16% din voturi, după numărarea aproape integrală a buletinelor.
Acest rezultat a asigurat PAS o majoritate parlamentară, consolidându-și mandatul pentru reforme pro-europene, în ciuda climatului politic tensionat.
Opoziția din Moldova a respins rezultatele preliminare și a anunțat că va contesta scrutinul, invocând presupuse încălcări electorale.
Accesul limitat la vot pentru moldovenii din străinătate, în special din Rusia, a compromis legitimitatea procesului, consideră reprezentanții opoziției.
Disputa evidențiază diviziunile politice tot mai adânci și posibilitatea unor noi tensiuni între autoritățile pro-europene de la Chișinău și Moscova.