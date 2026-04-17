Peste jumătate dintre britanici susțin reîntoarcerea în UE, la 10 ani de la Brexit

Abordarea „discretă” a Partidului Laburist asupra acestei probleme înseamnă că acesta riscă să piardă sprijin în rândul alegătorilor progresiști și în circumscripțiile electorale de tipul „zid roșu”, au declarat experții în cadrul unui studiu realizat de Best for Britain, potrivit The Guardian.
Studiul a arătat că, în timp ce 61% dintre toți alegători au susținut abordarea actuală a guvernului față de relațiile cu UE, doar 19% au susținut acest lucru „cu tărie”.
Sondajul a constatat că o revenire completă la UE a fost susținută de 53% dintre toți alegători, cu 83% în rândul laburiștilor, 84% în rândul liberal-democraților și 82% în rândul ecologistilor.
Dintre alegătorii conservatori și reformatori, 39%, respectiv 18% au susținut politica, a constatat Best for Britain.
„Credem că există un risc inerent în cazul centrelor de tranziție”, a declarat Tom Brufatto, directorul de politici și cercetare de la Best for Britain, un grup al societății civile care susține că scopul său este de a „remedia problemele cu care se confruntă Marea Britanie după Brexit”.