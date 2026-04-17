Peste jumătate dintre britanici susțin reîntoarcerea în UE, la 10 ani de la Brexit

Abordarea „discretă” a Partidului Laburist asupra acestei probleme înseamnă că acesta riscă să piardă sprijin în rândul alegătorilor progresiști ​​și în circumscripțiile electorale de tipul „zid roșu”, au declarat experții în cadrul unui studiu realizat de Best for Britain, potrivit The Guardian.

Studiul a arătat că, în timp ce 61% dintre toți alegători au susținut abordarea actuală a guvernului față de relațiile cu UE, doar 19% au susținut acest lucru „cu tărie”.

Sondajul a constatat că o revenire completă la UE a fost susținută de 53% dintre toți alegători, cu 83% în rândul laburiștilor, 84% în rândul liberal-democraților și 82% în rândul ecologistilor.

Dintre alegătorii conservatori și reformatori, 39%, respectiv 18% au susținut politica, a constatat Best for Britain.

„Credem că există un risc inerent în cazul centrelor de tranziție”, a declarat Tom Brufatto, directorul de politici și cercetare de la Best for Britain, un grup al societății civile care susține că scopul său este de a „remedia problemele cu care se confruntă Marea Britanie după Brexit”.