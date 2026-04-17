Peste jumătate dintre britanici susțin reîntoarcerea în UE, la 10 ani de la Brexit

Sprijinul pentru reintegrarea în UE, mai degrabă decât simpla reintegrare în piața unică, este în creștere în rândul alegătorilor britanici, peste 80% dintre susținătorii Partidului Laburist, al Partidului Liberal Democrat și al Partidului Verde favorizând această opțiune, potrivit unui studiu care cartografiază atitudinile alegătorilor la 10 ani de la referendumul privind Brexitul.
Laurențiu Marinov
18 apr. 2026, 00:46, Știri externe

Abordarea „discretă” a Partidului Laburist asupra acestei probleme înseamnă că acesta riscă să piardă sprijin în rândul alegătorilor progresiști ​​și în circumscripțiile electorale de tipul „zid roșu”, au declarat experții în cadrul unui studiu realizat de Best for Britain, potrivit The Guardian.

Studiul a arătat că, în timp ce 61% dintre toți alegători au susținut abordarea actuală a guvernului față de relațiile cu UE, doar 19% au susținut acest lucru „cu tărie”.

Sondajul a constatat că o revenire completă la UE a fost susținută de 53% dintre toți alegători, cu 83% în rândul laburiștilor, 84% în rândul liberal-democraților și 82% în rândul ecologistilor.

Dintre alegătorii conservatori și reformatori, 39%, respectiv 18% au susținut politica, a constatat Best for Britain.

„Credem că există un risc inerent în cazul centrelor de tranziție”, a declarat Tom Brufatto, directorul de politici și cercetare de la Best for Britain, un grup al societății civile care susține că scopul său este de a „remedia problemele cu care se confruntă Marea Britanie după Brexit”.

