Ploile torențiale din Coreea de Sud au dus la evacuarea a mii de persoane, s-au înregistrat 4 decese

Alerte de ploi torențiale rămân în vigoare pentru majoritatea regiunilor vestice și sudice ale țării, iar serviciul meteorologic a emis avertizări deosebite privind riscul ridicat de alunecări de teren și inundații până sâmbătă. Unele zone din sud, inclusiv orașul Gwangju, au înregistrat cantități record de precipitații, peste 400 de milimetri în doar 24 de ore.

Ministerul de Interne și al Siguranței a anunțat că patru persoane au murit și una este dată dispărută. Două dintre victime au rămas blocate cu mașinile pe drumuri inundate, iar o altă persoană a fost găsită fără viață într-un subsol inundat în provincia centrală Chungcheong de Sud. De asemenea, un șofer a murit după ce un zid de zece metri s-a prăbușit peste mașina sa aflată în mișcare miercuri.

Large-scale #flooding has affected several areas of #Chungcheong Province, #SouthKorean .

In the city of #Seosan, 438 mm of #rain fell in one day, which is one and a half times more than the previous record! pic.twitter.com/wNvmcZgRKy

