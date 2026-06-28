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Poliția turcă a reținut cel puțin 50 de persoane la marșul Pride de la Istanbul

Poliția turcă a reținut duminică cel puțin 50 de persoane, inclusiv o jurnalistă, în timpul unui eveniment Pride LGBTQ+ organizat la Istanbul, deși autoritățile locale interziseseră manifestația.
Poliția turcă a reținut cel puțin 50 de persoane la marșul Pride de la Istanbul
Iulian Moşneagu
28 iun. 2026, 23:27, Știri externe
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Evenimentul a avut loc în mai multe zone ale orașului, după ce principalele puncte de adunare au fost blocate de autorități, scrie AFP.

Poliția a montat bariere în jurul Pieței Taksim, iar manifestațiile au fost interzise și în districtul Kadikoy, de pe partea asiatică a Istanbulului. Transportul cu metroul a fost restricționat în mai multe zone centrale.

Sindicatul Jurnaliștilor din Turcia a anunțat că printre persoanele reținute se află și jurnalista Muberra Unsal.

„Jurnaliștii care au relatat despre Marșul Pride din Istanbul s-au confruntat și anul acesta cu intervenții ilegale. Deși a precizat în repetate rânduri că este jurnalistă, Unsal a fost reținută”, a transmis sindicatul pe X.

Participanții la eveniment au spus că nu vor renunța la proteste.

„Ziua de astăzi nu s-a încheiat încă. De fapt, abia începem. Nu renunțăm. Vom continua să ieșim în stradă”, au scandat protestatarii.

Homosexualitatea nu este ilegală în Turcia, însă marșul anual Pride de la Istanbul este interzis și reprimat aproape sistematic din 2015.

Separat, autoritățile turce au dispus sâmbătă închiderea unui bar gay din Istanbul, după proteste ale unor grupări islamiste față de proprietarul localului.

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