Poşta SUA suspendă coletele din China, după ce Trump a eliminat scutirile vamale

Decizia vine la scurt timp după ce preşedintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care elimină o scutire importantă de taxe vamale pentru coletele cu valoare sub 800 de dolari.

Deşi USPS nu a oferit un motiv oficial pentru această suspendare bruscă, instituţia a precizat că măsura nu afectează corespondenţa obişnuită, ci doar coletele.

Anterior, regula „de minimis" permitea oricui, inclusiv companiilor, să trimită în SUA pachete cu valoare sub 800 de dolari fără a plăti taxe vamale şi fără a fi supuse inspecţiilor obligatorii.

Această schimbare va avea un impact major asupra unor giganti ai comerţului online precum Shein şi Temu, care şi-au construit modelele de afaceri pe această facilitate. Până acum, peste un miliard de pachete au intrat în SUA beneficiind de aceste scutiri, oferind consumatorilor americani acces la produse ieftine, de la haine până la articole casnice.

Experţii consultaţi de CNN avertizează că eliminarea scutirii va încetini semnificativ livrarea coletelor internaţionale în SUA, deoarece fiecare pachet va trebui verificat. Deşi Vama americană (US Customs and Border Protection) are şi în prezent dreptul de a inspecta orice colet internaţional, în practică nu deschide fiecare pachet.

Măsura reprezintă o nouă lovitură pentru comerţul dintre SUA şi China, într-un context în care relaţiile comerciale dintre cele două ţări sunt deja tensionate.