Premierul Ucrainei vrea un nou acord cu FMI și o colaborare mai mare cu SUA: „Fereastra de oportunitate este foarte scurtă”

Noul prim-ministru al Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a anunțat că intenționează să solicite un nou program de finanțare de la Fondul Monetar Internațional pentru nevoile presante ale bugetului țării. Actualul program FMI, în valoare de aproximativ 16 miliarde de dolari, expiră în 2027, iar războiul cu Rusia continuă de-a lungul frontului de 1.000 de kilometri.

„Dacă scenariul de bază presupune că războiul va continua și anul viitor, este foarte probabil să avem un nou program cu FMI”, a declarat Svyrydenko pentru Bloomberg News. Oficialul ucrainean a precizat că, în cadrul vizitei FMI din luna august, se vor discuta scenarii economice și militare pentru a evalua fezabilitatea unui nou acord.

Guvernul Ucrainei, în căutarea a 37,5 miliarde de dolari

Ucraina are un deficit bugetar estimat la 75 de miliarde de dolari pentru următorii doi ani, iar donatorii internaționali, inclusiv UE, SUA, FMI și alți parteneri, au promis sau au alocat fonduri care acoperă doar aproximativ 50% din această nevoie. Restul sumei rămâne descoperită, iar Kievul caută surse noi de finanțare externă, cum ar fi un program cu FMI, pentru a evita dezechilibrele economice majore și a menține funcționarea statului în plin război.

Svyrydenko a confirmat că va discuta în curând cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, cu care a colaborat recent în cadrul acordului privind accesul la resursele minerale ale Ucrainei. În același timp, guvernul vizează achiziții de armament american, inclusiv sisteme Patriot, și producția comună de drone, chiar și pe teritoriul SUA.

Noul premier laudă Ucraina: „Suntem un câmp de luptă unificat pentru testarea tehnologiilor militare”

„Ideea este că suntem, într-adevăr, o națiune puternică. Cred că suntem unul dintre cele mai bune exemple din lume de câmp de luptă unificat pentru testarea tehnologiilor”, a precizat noul premier. Ea a subliniat că obiectivul principal al mandatului său este creșterea rapidă a producției interne de armament pentru a reduce dependența de sprijinul extern. „Sarcina noastră este să livrăm rezultate în majoritatea domeniilor într-un timp foarte scurt”, a spus oficialul, adăugând că „fereastra de oportunitate va fi foarte scurtă.”

Un nou acord cu FMI și susținerea Ucrainei de către partenerii strategici, în special Statele Unite, face parte din această strategie accelerată. Potrivit instituțiilor financiare implicate, negocierile ar putea începe chiar în acest an.

Problema corupției este exagerată, spune Svyrydenko

Pe agenda noului prim-ministru se află și finalizarea angajamentelor restante în cadrul programelor actuale, inclusiv al Ukraine Facility, pachetul de sprijin financiar al UE: „Ne-am propus să închidem toate aceste subiecte până la sfârșitul anului”.

Pentru fondurile nerambursabile, împrumuturile și alte tipuri de asistență europeană în susținerea economiei sale, Ucraina trebuie să îndeplinească o serie de condiții, precum realizarea reformelor anticorupție, consolidarea statului de drept, a reformelor economice și administrative, transparență bugetară.

Lupta împotriva corupției rămâne cea mai mare provocare. Luni, doi anchetatori ucraineni au fost arestați, iar un angajat al Biroului Național Anticorupție a fost reținut pentru presupus spionaj în favoarea Rusiei. Svyrydenko a încercat să atenueze impactul: „În cadrul societății ucrainene și în anumite grupuri sociale, problema este amplificată și exagerată”, menționând că evaluările externe se bazează pe alte standarde.

Decizie controversată: guvernul a blocat candidatul anticorupție susținut de FMI și UE

Premierul a apărat și decizia controversată a guvernului de a respinge o nominalizare pentru conducerea Biroului Securității Economice, în ciuda susținerii candidatului de către comisia de selecție și a presiunilor din partea FMI și Comisiei Europene: „Guvernul ucrainean a acționat conform procedurilor stabilite: am primit nominalizarea, am votat colectiv și am returnat decizia comisiei”.

Oleksandr Tsyvinsky a fost propus la conducerea Biroului pentru Securitate Economică, fiind selectat în unanimitate de o comisie independentă și susținut de FMI și Comisia Europeană. Guvernul a respins nominalizarea, invocând motive de securitate indicate de serviciile sale, inclusiv faptul că tatăl candidatului ar deține pașaport rus. Decizia a generat controverse, deoarece legislația prevede că executivul este obligat să numească persoana selectată. Respingerea poate afecta relațiile cu partenerii internaționali și accesul Ucrainei la finanțarea externă.

Analiștii, presa și societatea civilă ucraineană pun sub semnul întrebării explicația oficială privind respingerea lui Oleksandr Tsyvinsky, sugerând că, dincolo de „motivele de securitate” invocate, guvernul a dorit să evite numirea unui lider cu „o agendă independentă și potențial incomodă” pentru cercurile de putere. Întrucât Biroul pentru Securitate Economică gestionează investigații asupra fraudei fiscale și spălării de bani, respingerea este interpretată ca o încercare de a „păstra controlul politic” asupra acestei instituții, chiar cu riscul afectării relațiilor cu FMI și Comisia European.