Președintele Elveției merge în SUA pentru a finaliza acordul privind tarifele comerciale

Vizita are loc pe fondul relațiilor comerciale tensionate dintre cele două state, după ce Elveția a fost anul trecut supusă celor mai ridicate tarife impuse de Washington unei țări europene.

Guy Parmelin, care deține și funcția de ministru al economiei, va vizita America de Nord în perioada 29 iunie – 9 iulie. Pe lângă Statele Unite, agenda include opriri în Canada și Mexic, scrie Reuters.

Discuțiile din SUA vor viza în mod direct tarifele SUA–Elveția, după ce, în vara anului trecut, administrația președintelui Donald Trump a stabilit o taxă vamală de 39% pentru produsele importate din Elveția, cel mai ridicat nivel aplicat unei țări europene.

Acord preliminar privind tarifele SUA–Elveția, redus la 15%

În noiembrie, autoritățile de la Berna au reușit să încheie un acord preliminar cu Washingtonul, care a dus la reducerea tarifelor la 15%, nivel similar celui aplicat Uniunea Europeană.

Ulterior, Elveția a inițiat negocieri pentru a transforma această înțelegere într-un acord formal și stabil.

Guvernul elvețian consideră că formalizarea acordului privind tarifele SUA–Elveția este esențială pentru predictibilitatea relațiilor comerciale și pentru protejarea exporturilor elvețiene, în special în sectoarele industrial și farmaceutic.

Agenda nord-americană și obiectivele comerciale ale Elveției

Pe lângă întâlnirile oficiale, Parmelin va asista pe 2 iulie la meciul Elveției din cadrul Cupei Mondiale de fotbal, care va avea loc la Vancouver. Ultima etapă a vizitei va fi în Mexic, unde sunt programate discuții cu președinta Claudia Sheinbaum și mai mulți membri ai guvernului mexican.

Un obiectiv strategic pe termen mediu al Elveției este actualizarea acordului de liber schimb dintre EFTA și Mexic, aflat în vigoare de aproximativ 25 de ani. Elveția este cea mai mare economie din cadrul EFTA, organizație care mai include Norvegia, Islanda și Liechtenstein.