Previziuni electorale pentru 2024-2029 în lumea liberă: Joe Biden reales, dar conservatorii preiau Europa vestică şi Canada

Joe Biden va fi reales. Tabăra republicană este prea divizată pentru a propulsa un adversar puternic preşedintelui actual

Joe Biden este imbatabil - asta arată ultimele sondaje din Statele Unite pentru alegerile prezidenţiale din 2024.

Tabăra republicană este divizată între Donald Trump, Mike Pence şi Ron DeSantis.

În tabăra democrată, lupta ar trebui să fie acerbă între Joe Biden şi Robert F. Kennedy jr., dar ultimul candidat, având opinii politice mai conservatoare, pare mai degrabă să aducă şi el o contribuţie la divizarea dreptei conservatoare.

Race to the WH a publicat ultimul sondaj în care Joe Biden poate învinge toţi candidaţii republicani, chiar dacă are popularitatea în scădere din cauza inflaţiei. Totuşi, susţinătorii săi democraţi, mai ales cei din stânga progresistă, îl vor vota în număr cât mai mare pentru a preveni realegerea lui Donald Trump, ce ar putea fi catastrofală pentru America, dar şi pentru lume, pentru stoparea schimbărilor climatice, pentru combaterea agresiunii ruseşti în Europa etc. , indică mulţi analişti politici liberali.

Cel mai de temut adversar republican al democraţilor, Donald Trump ar obţine 42,4%, iar Joe Biden ar obţine 43,8%.

Pence ar obţine doar 38,5%, iar guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, este în spate cu 2 procente.

Este interesant că dacă Partidul Republican îl va nominaliza pe Ron DeSantis, Donald Trump ameninţă că va candida independent, iar asta va duce la repetarea scenariului de la alegerile din 1992, când preşedintele republican în funcţie de atunci, George HW. Bush a piedut în faţa democratului Bill Clinton pentru că Ross Perot, un candidat independent, dar cu program electoral de dreapta, i-a şterpelit 18%.

Dacă Trump şi candidatul nominalizat de Partidul Republican (Ron DeSantis) vor candida simultan, electoratul republican va fi divizat, iar Joe Biden va fi propulsat la Casa Albă cu toate voturile unui electorat democrat unit.

Există însă un scenariu îngrijorător pentru democraţi - cel în care Joe Biden nu va mai putea candida. Kamala Harris, vicepreşedintele SUA, şi cel mai probabil candidat care i-ar putea lua locul lui Joe Biden, nu are şanse în faţa niciunui candidat republican.

În cazul în care Joe Biden va fi reales, el va continua sprijinul pentru Ucraina împotriva agresiunii ruseşti şi întărirea flancului estic al NATO în Europa, va continua apoi să implementeze reforme sociale şi va lua măsuri pentru protejarea mediului, cu toate că este de aşteptat să se înfrunte cu un Congres ce ar putea avea republicani majoritari în ambele camere.

De asemenea, va continua bunele relaţii cu Uniunea Europeană, ar putea încheia noi acorduri pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu Cuba şi Iranul în stilul lui Barack Obama şi va fi ferm în privinţa ameninţării Chinei şi Coreii de Sud în Pacific.

Dacă alegerile prezidenţiale din 2024 vor fi câştigate de Donald Trump sau de Ron DeSantis, situaţia ar putea lua o întorsătură neaşteptată, iar Ucraina şi securitatea Europei ar putea avea de suferit în faţa agresiunii ruse.

Cei doi promit o politică mai agresivă în privinţa combaterii imigraţiei din America de Sud, în combaterea Chinei şi Iranului, deşi Donald Trump ar putea încheia un nou acord de pace cu Coreea de Nord dacă îşi va relua retorica din primul mandat de preşedinte.

La capitolul mediul înconjurător, în mod surprinzător pentru un republican, Ron DeSantis se declară un conservator ca Theodor Roosevelt pentru întreţinerea rezervaţiilor naturale, în vreme ce Trump s-a dovedit a fi total nepăsător faţă de problemele de mediu cât a fost preşedinte.

Republicanii ar putea investi în dezvoltarea industriei şi tehnologiei, asta ar însemna creşterea gradului de confort în domeniul consumerismului, deşi mediul înconjurător va avea de suferit, iar impactul creşterii poluării va fi devastator în deceniile următoare.

Canada - conservatorii revin la putere după 10 ani. Trudeau are şanse mici la al treilea mandat, arată sondajele

În Canada, ultimul sondaj de pe Nanos indică 35.3% pentru Partidul Conservator, 29,3% pentru Partidul Liberal.

Dacă conservatorii vor câştiga alegerile din 2025, Pierre Poilievre, liderul opoziţiei, ar urma să devină noul premier, însă n-ar fi diferenţe prea mari între guvernarea sa şi cea progresistă a lui Trudeau din 2015 încoace.

Pierre Poilievre s-a descris ca fiind libertarian.

Susţine dreptul la avort, susţine asistenţa medicală publică, este pro-imigraţie, dar se opune eutanasierii pacienţilor şi interzicerii armelor de foc.

Europa devine câmp de luptă între socialişti şi conservatori

În Franţa, unde Emmanuel Macron nu mai este eligibil pentru un nou mandat prezidenţial, ar putea veni prima femeie preşedinte la Palatul Elisee - nimeni alta decât naţionalista de extremă dreaptă Marine Le Pen (aproximativ 30% în prezent).

Deşi Emmanuel Macron şi actualul guvern liberal au devenit foarte nepopulare, Franţa este mai degrabă orientată spre stânga în contextul revoltelor stradale împotriva creşterii vârstei de pensionare şi agresiunii poliţiei faţă de minorităţi etnice.

Aproape 30% dintre italienii chestionaţi intenţionează să voteze cu partidul Fraţii Italiei alfat la guvernare, iar Giorgia Meloni ar putea fi realeasă ca premier.

Şi în Italia şi Franţa, următoarele alegeri vor fi organizate în 2027.

2025 va fi an electoral în Germania şi Marea Britanie.

În Germania, ultimul sondaj realizat de INSA arată Uniunea Creştin Democrată pe primul loc, cu 26%, urmat de partidul de extremă dreaptă - Alternativa pentru Germania (22%) şi de Partidul Social-Democrat (18%). Prin urmare, cancelarul social-democrat Olaf Scholz ar putea fi înlocuit de creştin-democratul Friedrich Merz. Merz se declară de dreapta, dar spune că nu se va asocia niciodată cu partidul extremist AfD.

Rishi Sunak, devenit primul premie hindus şi cu origini indiene din istoria Marii Britanii în 2022, nu are şanse să fie numit din nou premier.

Partidul Laburist condus de Keir Starmer figurează cu 47% în ultimul sondaj. Partidul Conservator, după 15 ani de guvernare, pandemie, Brexit, două crize economice şi cinci premieri schimbaţi, are 25% popularitate.