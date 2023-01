Prinţul Harry acuză că a fost lovit de fratele său mai mare, Prinţul William. "M-a apucat de guler şi m-a trântit la podea, căzând peste castronul câinelui"

Potrivit BBC, cartea cu titlul Spare prezintă o ceartă care a escaladat între fraţi în privinţa lui Meghan Markle, soţia lui Harry.

„M-a prins de guler, mi-a smuls colierul şi m-a trântit la podea”, îl citează The Guardian pe Prinţul Harry.

Memoriile prinţului Harry vor fi publicate marţea viitoare, dar The Guardian transmite că a obţinut o copie a cărţii.

Palatul Buckingham nu a răspuns vreunei solicitări de comentarii.

Potrivit The Guardian, în carte scrie că cearta a fost declanşată la locuinţa prinţului Harry din Londra, în 2019.

Prinţul Harry scrie că fratele său a criticat căsătoria lui cu Meghan Markle. Mai scrie că Prinţul William a descris căsnicia ca fiind „dificilă”, „nepoliticosă” şi „abrazivă”.

Apoi, prinţul Harry descrie amănunţit ceea ce s-a întâmplat în continuare, urmând o altercaţie fizică.

„A pus jos un pahar cu apă, apoi a venit la mine. Totul s-a întâmplat atât de repede. Atât de repede. M-a prins de guler, rupându-mi colierul şi m-a trântit la podea". În câteva fotografii, prinţul Harry a purtat în mod regulat un colier întunecat la evenimente precum Jocurile Invictus şi în turneele sportive, fiind însoţit de Meghan în septembrie 2019.

Prinţul continuă relatarea:

"Am aterizat pe castronul câinelui, care mi-a crăpat sub spate, iar cioburile m-au tăiat. Am stat acolo o clipă, năucit, apoi m-am ridicat în picioare şi i-am spus să iasă".

Prinţul Harry mai scrie că prinţul William l-a îndemnat să riposteze şi el a refuzat să facă acest lucru. Apoi, prinţul William şi-a exprimat „regretul şi scuzele”.

Îmi vreau tatăl şi fratele înapoi, spunea recent prinţul Harry.

Memoriile prinţului au fost consemnate în cartea Spare, care va fi lansată în magazinele online şi în librării pe data de 10 ianuarie 2023.