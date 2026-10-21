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Probleme la site-urile oficiale ale Guvernelor. Pagini de peste tot din Europa au fost scoase din funcțiune

Site-urile web ale mai multor Guverne din Europa au fost indisponibile pentru câteva ore, după ce o actualizare de software critică a fost lansată. Acestea au fost scoase voluntar din funcțiune, pentru a proteja sistemele.
Probleme la site-urile oficiale ale Guvernelor. Pagini de peste tot din Europa au fost scoase din funcțiune
Sursă foto: Pexels
Coralia Frigea
21 oct. 2026, 22:55, Știri externe
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Site-urile web ale mai multor Guverne din Europa au fost scoase voluntar din funcțiune, după o alertă dată de o actualizare de software. Paginile din mediul online ale guvernelor din Franța, Danemarca, Finlanda și Țările de Jos s-au confruntat probleme miercuri. 

Actualizarea de software era plănuită pentru a remedia unele vulnerabilități care au apărut în limbajul de programare.

Ce site-uri web au fost afectate

Probleme s-au înregistrat în toată Europa, la site-uri care foloseau limbajul de programare PHP. Acesta era utilizat la scară largă pe internet, iar dezvoltatorii au anunțat miercuri o serie de actualizări care ar fi remediat două vulnerabilități critice.

Oficialii internaționali din domeniul securității cibernetice le-au recomandat celor care nu pot remedia problema software să își închidă definitiv paginile.

Cât de grave au fost amenințările

Conducerea PHP a anunțat că vulnerabilitățile au fost evaluate la 9,2 pe scara de gravitate CVSS v4.0, unitate de măsură a amenințărilor cibernetice, și a îndemnat utilizatorii să urmeze procedura de actualizare a software-ului atunci când va fi disponibilă.

SkyNews precizează că agenții de Inteligență Artificială ar fi contribuit la descoperirea vulnerabilităților. Ministerul de Interne al Franței a transmis, într-o reacție oficială, că a pus site-urile web guvernamentale într-un regim de întreținere preventivă.

Paginile web oficiale ale executivului olandez, destinate publicului, au fost si ele scoase din funcțiune, în timp ce compania daneza de IT Kombit a declarat ca a oprit mai multe servicii, inclusiv platforma națională care deservește comunicării școlare.

Unele din paginile web ale executivelor au reușit să remedieze dificultățile tehnice și au reintrat în funcționalitate.

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