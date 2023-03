Everything Everywhere All at Once a obţinut cele mai multe premii Oscar.

Everything Everywhere All at Once” a dominat cea de-a 95-a ediţie anuală a Premiilor Academiei, câştigând şapte premii, inclusiv cel mai bun film, cea mai bună actriţă, cel mai bun regizor, cel mai bun montaj, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriţă în rol secundar şi cel mai bun scenariu original.

Orice, oriunde, oricândî (Everything Everywhere All at Once) este un film ştiinţifico-fantastic de acţiune pentru familie din 2022 scris şi regizat de Daniel Kwan şi Daniel Scheinert, sub pseudonimul Daniels. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Michelle Yeoh, Stephanie Hsu⁠, Ke Huy Quan şi Jamie Lee Curtis.