Rușii susțin că au cucerit două sate din regiunea Donețk

Rușii anunță sâmbătă că au cucerit două sate din regiunea ucraineană Donețk. Anunțul apare în timp ce diplomații încearcă să găsească o soluție pentru oprirea războiului.
Petru Mazilu
23 aug. 2025, 14:17, Știri externe

Ministerul Apărării din Rusia anunță că sâmbătă au ocupat două sate din regiunea Donețk din estul Ucrainei. Este vorba despre Sredneïe și Kleban-Byk, potrivit le Figaro. Acestea se află în apropiere de Kostyantynivka, o fortăreață importantă pe drumul spre Kramatorsk, care găzduiește o importantă bază logistică a armatei ucrainene.

Armata rusă și-a sporit presiunea pe frontul ucrainean și a ocupat câteva teritorii în ultimele luni. În paralel, diplomații încearcă să găsească o variantă diplomatică pentru oprirea războiului. Se vorbește despre o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, dar rușii sunt acuzați că trag de timp.

Președintele american Donald Trump le-a acordat rușilor un termen de „două săptămâni” pentru a veni la masa negocierilor. Armata rusă ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.