Protest: casa premierului britanic a fost acoperită cu pânză neagră

Membrii Greenpeace au acoperit joi casa privată a premierului britanic Rishi Sunak cu o pânză neagră. Protestul a vizat politica guvernului privind forajul petrolier. „Rishi Sunak-profiturile petrolului sau viitorul nostru?”, au scris protestatarii pe un banner.

Se pare că premierul nu se afla la domiciliu. Sunak a declarat miercuri că seara urma să părăsească ţara pentru o vacanţă.

Marea Britanie a adoptat în 2019, sub conducerea fostului prim-ministru Theresa May, obiectivul de a ajunge la emisii nete de carbon zero până în 2050. Ecologiştii au criticat bilanţul guvernului din ultimii ani. Luni, cabinetul britanic s-a angajat să acorde sute de licenţe pentru extracţia de petrol şi gaze din Marea Nordului, ca parte a eforturilor de a deveni mai independentă din punct de vedere energetic.

De asemenea, în decembrie, a aprobat prima mină de cărbune de mare adâncime din ultimele decenii.

Un sondaj publicat miercuri a arătat că 67% dintre alegători consideră că guvernul gestionează prost problemele de mediu.