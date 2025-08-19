Noua Zeelandă: Prima condamnare pentru spionaj, un soldat și-a recunoscut vina

Condamnarea pronunțată luni este prima pentru spionaj din istoria Noii Zeelande. Numele soldatului nu a fost făcut public, la fel și țara căreia intenționa să îi transmită informații secrete.

Documentele instanței militare arată că, în 2019, bărbatul a crezut că se află în legătură cu un agent străin și a încercat să transmită informații militare precum agende telefonice ale bazei, hărți, evaluări ale vulnerabilităților de securitate, propriul său act de identitate și date de logare în rețeaua militară. În actul de acuzare se precizează că acțiunile sale erau „de natură să prejudicieze securitatea sau apărarea Noii Zeelande”.

În realitate, soldatul nu comunica cu un agent străin, ci cu un ofițer sub acoperire al poliției neozeelandeze care aduna informații despre presupuse grupări extremiste de dreapta, potrivit documentelor instanței.

Militarul a intrat în atenția autorităților în cadrul unei operațiuni lansate după atacul terorist din martie 2019 asupra a două moschei, când un extremist australian a ucis 51 de credincioși musulmani.

Potrivit documentelor, ofițerii au discutat de două ori cu el despre implicarea sa într-un grup, iar după ce guvernul a aflat că își exprimase dorința de a dezerta, a fost contactat de ofițerul sub acoperire.

Într-o declarație citită în instanță de avocatul său, soldatul a spus că cele două grupări naționaliste din care făcea parte erau „doar grupuri de prieteni cu opinii similare cu ale mele”, potrivit Radio New Zealand.

Soldatul a mai recunoscut că a accesat ilegal un sistem informatic militar. Cele trei capete de acuzare admise au înlocuit 17 acuzații inițiale formulate împotriva lui.

Fiecare dintre cele trei acuzații poate atrage o pedeapsă maximă între 7 și 10 ani de închisoare.