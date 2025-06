Protestatarii din Veneția revendică o „victorie uriașă” după ce Jeff Bezos a schimbat locul nunții

Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

Sărbătorile fastuoase ar fi trebuit să culmineze cu un eveniment organizat sâmbătă la Scuola Grande della Misericordia, însă din cauza protestelor localnicilor din Veneția, oaspeții se vor aduna în schimb la Arsenale, mai departe de centru, scrie BBC.

„Suntem doar cetățeni care au început să se organizeze și am reușit să mutăm unul dintre cei mai puternici oameni din lume – toți miliardarii – din oraș”, a declarat pentru sursa citată Tommaso Cacciari din cadrul grupului No Space for Bezos.

În ultimele zile au avut loc mai multe proteste împotriva acestui eveniment, mai multe afișe cu „No Space for Bezos” (Nu este loc pentru Bezos) fiind lipite prin oraș.

Totodată, activiștii au fost aspru criticați de autoritățile din oraș, care spun că astfel de vizitatori de lux reprezintă o sursă importantă de venituri pentru comunitatea din Veneția.

Inițial, nunta lui Jeff Bezos trebuia să aibă loc în perioada 24-26 iunie. Evenimentul a fost amânat cu câteva zile din motive oficiale „logistice”, dar în realitate din cauza protestelor intense din oraș.

Veneția este unul dintre marile orașe din Italia care se confruntă cu turismul excesiv.