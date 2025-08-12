„Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulțirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing). Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliție sau că sună din partea altor instituții sau autorități, pentru a-ți câștiga încrederea”, potrivit unei informări.

DNSC arată că scopul infractorilor este să manipuleze prin activarea unui sentiment de urgență și frică, pentru a convinge să le primească date sensibile sau transferarea de bani în conturi controlate de ei.

„Cum te protejezi? Când ceva nu se leagă, ia atitudine! NU oferi niciodată date confidențiale prin telefon. Nicio instituție legitimă nu îți va solicita date de autentificare sau coduri de securitate cum ar fi codul CVV de pe card”, atenționează DNSC.