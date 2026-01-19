DNSC: Riscurile conectării la rețele publice de Wi-Fi. Cum se pot proteja utilizatorii?

Potrivit postării publicate, luni, pe Facebook de reprezentanții DNSC, un mit foarte răspândit este acela că rețele publice de Wi-Fi sunt sigure.

În realitate, conexiunile nesecurizate (Wi-Fi public, rețele neprotejate) îi expun pe internauți la riscul de interceptare a datelor. O conexiune VPN (Rețea Virtuală Privată) creează un tunel securizat și criptat între dispozitiv și internet, care contribuie la protejarea confidențialității utilizatorilor chiar și pe rețelele nesigure.

Fără conexiune VPN, date personale, parole, dar și informațiile financiare ale utilizatorilor pot fi interceptate de infractorii cibernetici. Utilizatorii pot deveni victima unor atacuri de tip „man-in-the-middle”, care presupun interceptarea unor conversații de către infractorii cibernetici, care pot modifica datele transmise fără ca persoanele să-și dea seama. Acest tip de atacuri duc la furt de parole, date bancare, dar și alt tip de informații, potrivit InfoCons.

Utilizatorii care nu folosesc o conexiune VPN pot să fie urmăriți de alte site-uri și aplicații pe baza locației lor.

Conexiunea VPN criptează traficul chiar și pe rețelele publice. Ascunde locația și adresa IP reală pentru păstrarea anonimatului și contribuie la accesarea site-urilor și a serviciilor fără riscuri de securitate. De asemenea, activitatea online a utilizatorilor nu poate fi urmărită dacă este activată o conexiune VPN.

„În mediul digital, protecția începe cu criptarea datelor. Folosește VPN și navighează în siguranță”, recomandă reprezentanții DNSC