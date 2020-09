VIDEO | Proteste împotriva măsurilor anti coronavirus în centrul Londrei. Zece persoane au fost arestate

Ziua de sâmbătă nu a fost una paşnică pentru londonezi. În centrul capitalei Marii Britanii, poliţia a intervenit în forţă printre manifestanţii care protestau împotriva măsurilor anti coronavirus.

Zece persoane au fost arestate, iar patru ofiţeri au fost răniţi în timpul luptelor duse în plină stradă. Dintre oamenii legii, doi au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital, relatează Reuters.

Thousands and Thousands gather at Trafalgar Square in London for anti lockdown protest #antilockdown .... lots of police presence.... I predict trouble pic.twitter.com/iiCaMiJ132