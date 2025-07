Ce a spus Thiago Silva despre victoria lui Fluminense cu Interul lui Chivu

Fundașul central a dezvăluit că, în timpul unui moment de pauză în partida cu FC Internazionale Milano, a sugerat antrenorului Renato Gaucho schimbarea sistemului în 5-4-1 și modificarea pozițiilor unor jucători, o decizie care s-a dovedit esențială pentru succesul echipei.

„Este fără îndoială o sursă imensă de mândrie. Nu este ușor să joci împotriva echipelor europene, mai ales împotriva unei formații care a ajuns în finala Champions League. Arată cât de bun au avut sezonul. Rezultatul ne umple de mândrie. Nu doar că i-am învins, dar am jucat și bine. Am câștigat cu 2-0, ceea ce ne dă dorința de a merge mai departe și de a nu ne opri aici”, a spus veteranul brazilian.

Despre adversarul din sferturi, Al Hilal, acesta a menționat: „Cred că este o echipă excelentă. Joacă împreună de ceva timp. Acum au un sistem nou cu Simone Inzaghi, dar nu și-au pierdut tehnica jucătorilor. Vom acorda toată atenția, pentru că au jucători foarte buni, fiecare aflat într-un moment excelent al carierei”.

De asemenea, a vorbit și despre prestațiile colegului de echipă Jhon Arias

El a fost de trei ori ales cel mai bun jucător al meciului la competiția care se desfășoară în SUA: „Pentru mine, Jhon Arias este unul dintre cei mai buni jucători în momentul de față. Dacă nu este cel mai bun, cu siguranță este printre cei mai buni ai acestui Club World Cup. Nu spun asta doar pentru că joacă la Fluminense, ci pentru fotbalul pe care îl face, pentru cifrele pe care le are și pentru cât de mult conduce echipa. Sper să fie ales din nou cel mai bun jucător al meciului, mai ales dacă vom merge mai departe”.

Despre relația cu antrenorul Renato Gaucho și libertatea de a sugera tactici în echipă, Silva a spus: „Renato este o persoană foarte deschisă. Am o relație bună cu el de mult timp, de când am fost convocat prima oară la naționala Braziliei, chiar sub conducerea lui. Mi-a oferit multe sfaturi de-a lungul anilor și de când m-am întors la Fluminense. Asta te ajută să crești ca jucător. Avem o relație foarte bună. Schimbul nostru de idei este important. Cred că e normal ca antrenorul să fie deschis cu căpitanul sau cu alt jucător”.

Fluminense va juca împotriva lui Al Hilal vineri, de la ora 22:00, la Camping World Stadium din Orlando, în primul meci din sferturile de finală ale FIFA Club World Cup.