Brian Vahaly, primul tenismen profesionist care a vorbit deschis despre homosexualitate

Fostul jucător de top 100 ATP și actual președinte al Federației Americane de Tenis (USTA), Brian Vahaly, spune că își dorește ca tenisul să devină un loc sigur și primitor pentru sportivii queer, la începutul ediției din acest an a US Open, potrivit NBC News.

Brian Vahaly, fost jucător profesionist de tenis și actual președinte al United States Tennis Association (USTA), a vorbit despre drumul său personal și despre rolul său ca lider LGBTQ în sport, odată cu deschiderea US Open 2025.

Vahaly, 46 de ani, a intrat în istorie în 2017, când a devenit primul jucător actual sau retras de pe circuitul ATP care a vorbit public despre homosexualitatea sa.

Într-un interviu, el a mărturisit că a decis să iasă public după ce, împreună cu soțul său, a devenit tatăl a doi băieți gemeni.

„Nu mai era vorba doar despre mine. Am simțit o responsabilitate uriașă față de copiii mei și față de versiunea mea mai tânără, care nu avea pe nimeni la care să se uite ca model”, a spus Vahaly.

Cariera sa pe teren a fost marcată de performanțe importante: a atins locul 64 mondial, a jucat finala NCAA și a obținut victorii împotriva unor nume mari precum Michael Chang și Juan Carlos Ferrero.

Însă adevărata provocare a venit după retragerea din sport, când a început să își accepte identitatea, după ani de presiuni și chiar experiențe de „terapie de conversie” în tinerețe.

Astăzi, Vahaly conduce tenisul american și se alătură unor figuri precum Billie Jean King și Martina Navratilova în promovarea incluziunii.

Deși recunoaște că în continuare există homofobie în unele medii sportive, el crede că noile generații de sportivi sunt mai deschise și pregătite să schimbe mentalitățile.

„Odată ce vom avea mai mulți sportivi vizibili, veți începe să îi vedeți și în circuitul profesionist”, a spus el.