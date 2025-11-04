Marius Copil se retrage din circuitul profesionist de tenis

După mulţi ani minunaţi pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunţ retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoţii, provocări şi lecţii. Ultimii ani n-au fost uşori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie. Tenisul mi-a modelat viaţa, mi-a oferit prieteni, amintiri şi experienţe pe care nu le voi uita niciodată”, scrie Marius Copil, pe Facebook.

Acesta le-a mulţumit, în mesajul său, familiei – părinţilor pentru sacrificii, fratelui pentru înţelegere, soţiei pentru iubire şi încredere, şi soacrei pentru sprijinul necondiţionat. De asemenea, a mulţumit antrenorilor şi echipei care l-au format ca jucător şi ca om, colegilor din Cupa Davis, în special lui Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi, pentru momentele trăite împreună.

Copil le-a mulţumiţi şi lui Ion Ţiriac, Cosmin Hodor, Eric şi Ştefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federaţiei Române de Tenis şi naşului său, precum şi sponsorilor, dar mai ales fanilor săi, pentru dragostea, răbdarea şi energia pe care i le-auoferit mereu.

„Venind dintr-un oraş mic din România, am visat să joc un meci pentru ţară, să intru în Top 100 ATP şi să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis. A venit timpul pentru un nou capitol — să fiu soţ, tată şi să ofer mai departe din tot ce am învăţat”, spune Marius Copil.