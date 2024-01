Provincia Catalonia din Spania investeşte 2,4 miliarde de euro pentru a supravieţui fără ploaie

Strategia de câteva miliarde de euro, care include investiţii în instalaţii de desalinizare, este vitală, deoarece este posibil ca regiunea să declare în curând starea de urgenţă în ceea ce priveşte apa, iar încălzirea globală face ca secetele să devină tot mai frecvente în viitor, informează Bloomberg.

Oficialii guvernamentali au declarat că nivelul din mai multe rezervoare din întreaga regiune a scăzut sub 16%, un punct critic, după 39 de luni consecutive de ploi sub medie şi doi ani în care s-au înregistrat recorduri în ceea ce priveşte temperatura. Anunţul a stârnit îngrijorarea că Barcelona se apropie de Ziua Zero, momentul în care va trebui să aducă apă cu nave-cisternă.

"Navele nu vor rezolva problema secetei noastre, ele sunt doar o soluţie pentru a furniza apă pentru infrastructura critică într-un caz extrem", a declarat David Mascort, responsabilul pentru acţiuni climatice al guvernului catalan. "Dar ştim că, dacă facem investiţiile necesare până în 2030, vom avea suficientă apă pentru a face faţă secetei structurale şi nu vom mai depinde de ploaie".

Regiunea mediteraneană se încălzeşte cu 20% mai repede decât media globală. Catalonia şi regiunea sudică a Spaniei, Andaluzia, sunt printre cele mai afectate. Deşi ploile de toamnă din unele părţi ale ţării au atenuat o secetă record, precipitaţiile din aceste două regiuni au rămas sub medie, iar previziunile pentru lunile următoare nu sunt nici ele încurajatoare.

Acest lucru a determinat guvernele regionale din Catalonia şi Andaluzia să caute toate soluţiile posibile, inclusiv campanii de sensibilizare a cetăţenilor, amendarea companiilor care risipesc prea multă apă şi investiţii de miliarde de euro în instalaţii de desalinizare şi lucrări majore de infrastructură.

Un plan de investiţii de 2,4 miliarde de euro care se va derula până în 2027 va permite Cataloniei şi economiei sale, a doua ca mărime din Spania după Madrid, să nu mai depindă de ploi pentru a funcţiona, spun autorităţile. După 2030, rezervele subterane, apa reciclată şi apa desalinizată ar trebui să fie suficiente pentru a satisface nevoile celor 3,3 milioane de persoane care locuiesc în zona extinsă a Barcelonei, împreună cu alte milioane de persoane din jurul acesteia, a declarat Mascort.

Spania se mândreşte deja cu cele mai mari două uzine de desalinizare din Europa. Instalaţia din Barcelona produce 200.000 de metri cubi de apă potabilă în fiecare zi, echivalentul a 53 de piscine olimpice şi suficient pentru a acoperi mai mult de jumătate din cererea zilnică de apă a oraşului. Guvernul catalan intenţionează să extindă capacitatea unei a doua uzine de desalinizare şi să construiască o a treia.

Din noiembrie, regiunea Catalonia a impus restricţii pentru consumul de apă care includ interdicţia de a umple din nou piscinele, de a uda gazonul şi grădinile publice şi de a folosi duşurile din sălile de sport şi din instalaţiile sportive. Copacii sunt udaţi cu apă de canalizare reciclată sau cu apă subterană, în timp ce fântânile decorative sunt uscate de luni de zile.