Crin Antonescu spune că „nu va trăi din atacarea PSD-ului”

Candidatul coaliției la prezidențiale, Crin Antonescu, vrea să-i asigure pe cei din PSD, în special, că el este un partener politic loial care nu va trăi din atacarea partidului dacă va câștiga cursa spre Cotroceni.

„Pesediștii mai în vârstă știu că am fost un adversar loial. Când am fost adversar am fost adversar și când am fost aliat am fost aliat. Eu n-am trădat niciodată PSD-ul atunci când am avut o înțelegere”, a declarat Crin Antonescu.

Acesta a subliniat că nu va urma exemplul lui Traian Băsescu și Klaus Iohannis care și-au întreținut popularitatea printr-o campanie anti-PSD.

„PSD(…) știe măcar că va avea un președinte pe care l-a susținut, deci un candidat pe care îl va face președinte și cu ajutorul lor, care este un partener politic loial, partener totdeauna, niciodată complice(…)

Un om loial, deci nu un om care, după ce a fost susținut de PSD, să-și întrețină popularitatea printr-o campanie anti-PSD într-un moment sau altul.

A, că vom putea avea, eu ca președinte, cu conducerea PSD-ului, cu guvernul PSD-ului, discuții și păreri divergente, uneori, e altceva. Dar nu voi trăi din atacarea PSD-ului, așa cum au trăit ultimii doi președinți”, a subliniat Antonescu, conform gandul.ro.