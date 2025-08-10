Negrescu: Parlamentul European a aprobat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi

„Dizabilitate nu înseamnă neputinţă. Înseamnă putere, curaj şi dorinţa de a reuşi, iar acest lucru devine posibil dacă noi, ca societate, ştim să sprijinim şi să nu punem piedici. La ultima sesiune plenară de la Strasbourg, Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a transmis Victor Negrescu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Totodată, strategia oferă sprijin familiilor prin consiliere profesională şi grupuri de suport, asigură acces echitabil la tehnologii şi tratamente moderne, cu reguli în întreaga Uniune Europeană.

„Nu a fost un demers izolat. În fiecare buget european negociat, am luptat pentru fonduri suplimentare dedicate incluziunii şi accesibilităţii. Ca negociator-şef al bugetului UE pentru 2025, am obţinut sprijin financiar pentru Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics de la Torino, un eveniment care celebrează excelenţa sportivilor cu dizabilităţi din toată lumea. Dar sprijinul meu pentru Special Olympics merge mult dincolo de un eveniment: cred cu tărie că sportul este una dintre cele mai bune căi de incluziune şi emancipare. Persoanele cu dizabilităţi nu au nevoie de milă. Au nevoie de şanse egale, de acces real la educaţie, muncă, sănătate şi sport, de un loc la masa deciziilor. Iar datoria noastră este să le oferim exact aceste lucruri.”, a mai scris Negrescu.