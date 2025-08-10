Primarul din Brăila explică de ce a organizat Zilele orașului: costă 0,001% din buget

Primarul din Brăila a explicat de ce a organizat Zilele orașului în ciuda măsurilor de austeritate promovate de Guvern. Brăila merită o sărbătoare cu artiști mari, au făcut-o până și comune sau orașe cu bugete mult mai mici, a transmis Marian Dragomir pe Facebook.

Potrivit primarului organizarea evenimentului costă foarte puțin în comparație cu bugetul total al orașului.

„Zilele municipiului Brăila costă 0,001% din buget!!! Brăila e acasă și Brăila merită o sărbătoare cu artiști mari!!! Au făcut-o până și comune sau orașe cu bugete mult mai mici!!!”, a scris primarul Marian Dragomir pe Facebook.

Evenimentul va ține toată săptămâna viitoare. Primarul se așteaptă să fie criticat pentru că nu a anulat evenimentul.

„O dată pe an, Brăila își sărbătorește ziua, cu programe pentru toți, de la mic la mare, copii, tineri, părinți și bunici, așa cum este normal și firesc, pentru că brăilenii merită cele mai frumoase evenimente. Cu siguranță, ca de fiecare dată, vor exista și persoane care vor critica evenimentul!!! Participarea numeroasă din fiecare an ne arată că merită să continuăm!!! Cei care critică orice și oricând sunt cei care ar comenta și dacă nu se organizează nimic!!! Acum, bineînțeles, se vor întreba cât costă? Răspunsul e simplu: brăilenii merită și distracție și zâmbete, iar bugetul pentru acest eveniment reprezintă aproximativ 0,002% din bugetul de investiții, 0,003% din fondurile europene atrase și 0,001% din total buget!!!”, a explicat Marian Dragomir.

La Zilele orașului Brăila vor participa artiști cunoscuți precum Andra, Irina Rimes, Misha Miler și Alex Velea, Smiley, Andrei Banuță și AZUR. În cadrul evenimentului care se desfășoară în perioada 11-17 august mai sunt incluse Ziua Marinei Române, Festivalul Internațional de Folclor Lină Chiralină, Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret Cărăbuș, Târgul Național al Anticarilor și Buchiniștilor, Târgul Meșterilor Populari, Parada Mașinilor de Epocă, Parada Modei în Grădina Mare și spectacole cu artificii, lasere, drone și proiecții pe apă.