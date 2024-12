Blinken: Ucraina va primi 50 de miliarde de dolari din activele ruseşti îngheţate

Ucraina urmează să primească 50 de miliarde de dolari din activele ruseşti îngheţate deţinute de Statele Unite şi Uniunea Europeană, a anunţat secretarul de stat american Antony Blinken la 4 decembrie, potrivit Kyiv Independent.

„...Asigurându-ne că (Ucraina) are banii, resursele de care are nevoie pentru a-şi susţine economia şi pentru a-şi susţine apărarea - am reuşit acum, pe baza activelor suverane îngheţate, a activelor ruseşti care sunt îngheţate, să obţinem 50 de miliarde de dolari pentru Ucraina”, a afirmat Blinken.

Întâlnire între delegaţie ucraineană şi consilierii lui Trump

Delegaţia ucraineană condusă de şeful Biroului preşedintelui Ucrainei, Andrii Yermak, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai echipei preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, responsabili pentru politica ucraineană, relatează Reuters.

Se menţionează că scopul vizitei a fost de a stabili o cooperare cu viitoarea administraţie americană pentru a obţine sprijin în războiul împotriva Rusiei.

Danemarca acordă Ucrainei un ajutor de 6 milioane de euro pentru refacerea structurii energetice

Anunţul a fost făcut în timpul unei întâlniri între Olha Stefanishyna, viceprim-ministrul pentru integrare europeană şi euro-atlantică şi ministrul justiţiei al Ucrainei, şi o delegaţie daneză condusă de Marie Bjerre, ministrul Afacerilor Europene al Danemarcei, care a sosit la Kiev pentru pentru prima dată, relatează Ukrinform, citând Portalul Guvernului .

„La începutul întâlnirii, Marie Bjerre a anunţat un nou pachet de ajutoare pentru a ajuta la reconstruirea infrastructurii energetice a Ucrainei: 6 milioane de euro vor fi alocate Fondului de sprijin energetic al Comunităţii Energiei pentru Ucraina”, se arată în raport.

În cadrul întâlnirii, au fost discutate şi aspecte legate de aderareaa Ucrainei la UE.