Războiul din Ucraina, ziua 1203. Atacuri cu drone ale Rusiei la Kiev și Odesa. A fost lovită o maternitate / Rutte: Rusia produce în trei luni la fel de multă muniție ca NATO într-un an

Rusia a pierdut 998.080 de soldați în Ucraina de pe 24 februarie 2022

Rusia a pierdut 998.080 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat pe 10 iunie Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Numărul include 960 de pierderi suferite de forțele ruse chiar în ultima zi.

Atacurile cu drone din 10 iunie au vizat Republica Tatarstan din Rusia și regiunea Leningrad

Atacurile cu drone au vizat Republica Tatarstan din Rusia și regiunea Leningrad în dimineața zilei de 10 iunie, a raportat postul independent Astra.

În Tatarstan, dronele au fost raportate zburând deasupra orașului Yelabuga și a orașului Nizhnekamsk.

Între timp, în regiunea Leningrad, apărarea aeriană a distrus o dronă care zbura deasupra districtului Tosnensky și o alta deasupra districtului Lomonosov, a declarat guvernatorul local Alexander Drozdenko.

Rutte: Rusia produce în 3 luni la fel de multă muniție ca NATO într-un an

Rusia produce în trei luni la fel de multă muniție ca NATO într-un an, ceea ce prezintă riscuri serioase pentru alianță, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, pe 9 iunie, la Chatham House din Londra.

„Capacitățile mașinii de război a lui (Vladimir) Putin se accelerează, nu încetinesc”, a spus Rutte. „Rusia își reconstituie forțele cu tehnologie chineză și produce mai multe arme mai repede decât am crezut”.

SUA îl acuză pe rus că a spălat milioane și a ajutat Moscova să obțină tehnologie sensibilă

Procurorii americani l-au acuzat pe antreprenorul de criptomonede Iurii Gugnin că a spălat peste 500 de milioane de dolari și că a ajutat entități ruse sancționate să ocolească controalele la export.

Gugnin, un cetățean rus în vârstă de 38 de ani care locuiește în New York, a fondat companiile Evita Investments și Evita Pay, cu sediul în SUA. El a fost arestat la New York la 9 iunie și face obiectul mai multor acuzații, inclusiv fraudă electronică, fraudă bancară, spălare de bani și conspirație, scrie The Kyiv Independent.

Atacuri în Kiev

Atacurile de peste noapte au urmat unui mare atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei de luni, parte a operațiunilor intensificate despre care Moscova a spus că sunt măsuri de retorsiune pentru recentele atacuri ale Kievului în Rusia.

Alertele de raid aerian în Kiev și în majoritatea regiunilor ucrainene au durat cinci ore.

„Pe tot parcursul nopții, inamicul a terorizat neîncetat Kievul cu drone de atac. Acestea au vizat infrastructura civilă și locuitorii pașnici ai orașului”, a spus Timur Tkachenko, șeful districtului militar din Kiev, pe Telegram.

Atacul a declanșat incendii în cartiere rezidențiale și nerezidențiale și în zone de spații deschise, au declarat oficialii orașului.

Atac și în Odesa

În portul sudic Odesa, un atac „masiv” cu drone în timpul nopții a vizat o clădire medicală de urgență și o maternitate, precum și clădiri rezidențiale, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii mai largi Odesa, pe Telegram.

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost ucis în atacul asupra unei zone rezidențiale, iar patru persoane au fost rănite, dar pacienții și personalul au fost evacuați în siguranță din maternitate, a declarat Kiper.

Atacurile au loc în pofida presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump asupra ambelor părți pentru a avansa către o rezoluție privind războiul. Moscova și Kievul au revenit la negocieri pentru prima dată în mai mult de trei ani, însă, în afara unui acord privind schimbul de prizonieri de război, nu s-a înregistrat niciun progres tangibil.

În plus față de atacurile de drone și rachete lansate în ultimele zile, Rusia a continuat, de asemenea, să avanseze pe teren de-a lungul liniei frontului din estul Ucrainei, afirmând marți că a cucerit mai mult teritoriu acolo.