Războiul din Ucraina anul 2, ziua 18. Soldaţii ucraineni luptă pentru fiecare metru de pământ / Zelenski: peste 1.000 de ruşi, ucişi la Bahmut din 6 martie / Zaharova admite problemele regimului Putin / Şeful Rusiei a declanşat căutarea vinovaţilor şi nu ia în calcul pacea / Noi sancţiuni dinspre UE

UPDATE 22:30 Premierul Finlandei, deschisă la discuţii privind donarea de avioane F/A-18 Ucrainei

Premierul finlandez a declarat că este deschisă la discuţii privind oferirea de avioane de luptă Ucrainei, în ciuda criticilor din ţară, deoarece Kievul a cerut sisteme de armament mai avansate.

În timp ce Finlanda operează în prezent o flotă de avioane F/A-18 Hornet, a anunţat în decembrie 2021 că a comandat 64 de avioane de luptă multirol F-35A de la contractorul american Lockheed Martin.

"Avem noi avioane de vânătoare F35 care vor veni... Când aceste vechi Hornet vor fi scoase din uz, putem discuta despre utilizarea lor viitoare", a declarat premierul Sanna Marin reporterilor.

Cu toate acestea, în timp ce Finlanda intenţionează să înlocuiască avioanele - al căror model a intrat în producţie în anii 1980 - noile aparate nu vor sosi până în 2025.

UPDATE 20:15 Rusia este favorabilă prelungirii Acordului exporturilor de cereale

Administraţia Rusiei a anunţat luni seară, în contextul negocierilor cu Naţiunile Unite, că este favorabilă prelungirii Acordului cu Ucraina privind exporturile de cereale pe Marea Neagră, dar doar 60 de zile, cerând eforturi suplimentare pentru normalizarea vânzărilor de produse ruse.

"Partea rusă nu se opune unei noi prelungiri a Iniţiativei Mării Negre, după expirarea celui de-al doilea mandat, pe 18 martie, dar doar 60 de zile", a declarat Serghei Verşinin, unul dintre adjuncţii ministrului rus de Externe, prezent la Geneva pentru negocieri cu Martin Griffiths, secretar general adjunct al ONU responsabil de Afaceri Umanitare, şi cu Rebeca Grynspan, secretarul general al Conferinţei ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare. Până în prezent, Acordul cerealelor, garantat de ONU şi de Turcia, era prelungit pentru perioade de 120 de zile.

UPDATE 18:00 Curtea Penală Internaţională pregăteşte două cazuri de crime de război legate de invazia rusă

Curtea Penală Internaţională intenţionează să deschidă două cazuri de crime de război legate de invazia Rusiei în Ucraina, solicitând mandate de arestare pentru mai multe persoane, potrivit informaţiilor preluate de Sky News.

Informaţiile apar la aproximativ o săptămână după ce unul dintre procurorii curţii, Karim AA Khan KC, a vizitat Ucraina pentru a patra oară.

„Această misiune a venit într-un moment crucial, permiţându-ne să facem paşi importanţi în activitatea noastră de investigare, să ne aprofundăm angajamentul cu autorităţile naţionale şi să ne întâlnim cu cei afectaţi de presupusele crime internaţionale din Ucraina. Plec din Ucraina cu sentimentul că impulsul către justiţie se accelerează", a spus procurorul în timpul ultimei vizite în Ucraina

UPDATE 17:00 Raport: Ucraina a fost al treilea mare importator de arme din lume în 2022

Institutul Internaţional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm, sau SIPRI, a raportat că din 1991, când Ucraina a devenit independentă pe fondul căderii Uniunii Sovietice, până la sfârşitul anului 2021, Ucraina a importat puţine arme.

Dar invazia Moscovei din 24 februarie anul trecut a schimbat în mod semnificativ această situaţie. Doar Qatar - care şi-a intensificat dramatic achiziţiile de arme în ultimul deceniu - şi India au importat mai multe arme în acel an, a precizat SIPRI în raportul său privind transferurile de arme la nivel mondial, notează The Associated Press.

UPDATE 16:00 Negocieri între ONU şi Rusia pe tema Acordului privind cerealele

Oficiali ruşi şi din cadrul Naţiunilor Unite poartă negocieri luni, la Geneva, pe tema prelungirii Acordului privind exporturile de cereale pe Marea Neagră, care va expira pe 18 martie dacă nu se ajunge la o soluţie pentru a fi prelungit, informează cotidianul Le Monde.

Negocierile se derulează la sediul Naţiunilor Unite din Geneva. Şeful delegaţiei ruse este Serghei Verşinin, unul dintre adjuncţii ministrului rus de Externe, în timp ce echipa ONU este condusă de Martin Griffiths, secretar general adjunct responsabil de Afaceri Umanitare. La negocieri va participa şi Rebeca Grynspan, secretarul general al Conferinţei ONU pentru Comerţ şi Dezvoltare.

UPDATE 15:00 Kiev: prima evaluare UE a candidaturii va avea loc în luna mai

Viceprim-ministrul Ucrainei pentru Integrare Europeană, Olga Stefanişina, a declarat că prima evaluare a Comisiei Europene a progresului Ucrainei în îndeplinirea „criteriilor de aplicare” va fi prezentată în mai, iar până atunci Kievul va finaliza punerea în aplicare a majorităţii acestora, scrie Pravda europeană.

UPDATE 14:30 Kiev: un civil ucis şi patru răniţi la Sumi

Andri Yermak, şeful biroului prezidenţial al Ucrainei, a declarat pe Telegram că un civil a fost ucis şi patru persoane au fost rănite, într-un atac cu rachetă care a avut loc în Znob-Novhorodske, regiunea Sumi.

UPDATE 13:30 Macron îl primeşte pe Orban la Paris

Preşedintele francez Emmanuel Macron îl primeşte în această seară pe premierul maghiar Viktor Orban, pentru a insista asupra importanţei unităţii europene în faţa războiului rusesc din Ucraina, dar şi „asupra valorilor europene şi a statului de drept”. În cadrul întâlnirii bilaterale, Macron şi Orban vor pregăti, printre altele, summitul UE din 23 şi 24 martie, de la Bruxelles.

UPDATE 13:10 Preşedintele chinez Xi Jinping va vorbi cu Zelenski după întâlnirea cu Putin

Preşedintele chinez Xi Jinping plănuieşte să vorbească într-o întâlnire online cu preşedintele ucrainean, relatează Wall Street Journal. Ar fi prima confruntare dintre cei doi de la începutul războiului şi ar putea avea loc după vizita lui Xi Jimping la Moscova, programată săptămâna viitoare. Potrivit surselor citate de Wall Street Journal, Xi se gândeşte să viziteze alte ţări europene, ca parte a călătoriei sale în Rusia, deşi itinerariul său complet nu a fost confirmat.

UPDATE 12:40 Kremlin: Deocamdată, urmărim obiective doar de ordin militar

Momentan, nu există condiţii pentru o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina şi, prin urmare, Rusia îşi poate atinge obiectivele „doar prin mijloace militare”, este declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţia Interfax.

UPDATE 12:10 Patriarhul Kirill, către Papă: Dialogul poate da roade bune

„În aceste vremuri grele, un dialog între liderii religioşi poate aduce roade şi poate ajuta la unificarea eforturilor oamenilor de bunăvoinţă pentru a vindeca rănile creaţiei lui Dumnezeu”. Patriarhul Kirill, şeful Bisericii Ortodoxe Ruse, scrie acest lucru într-un mesaj trimis Papei Francisc. Kirill a adus un omagiu contribuţiei aduse de Francisc la predicarea Evangheliei şi preocuparea sa pentru relaţiile interreligioase, informează agenţia de presă rusă Tass.

UPDATE 12:00 Lupte violente pentru centrul oraşului Bahmut

Se duce o luptă dură pentru controlul centrului Bahmut, oraşul din sectorul de est al Ucrainei aflat într-o poziţie strategică şi în care luptele au loc de câteva luni. Evgheni Prigojin, şeful şi fondatorul grupului de mercenari Wagner, a mai spus dimineaţă că situaţia din Bahmut „este foarte dificilă”. „Cu cât ne apropiem de centru, cu atât ciocnirile sunt mai dure.” Ambele părţi consideră cucerirea lui Bahmutului decisivă pentru viitorul bătăliei din Donbas. Comandantul Forţelor Terestre ucrainene, generalul colonel Oleksandr Sirski, a spus că, în luptă crâncenă, Forţele Armate ale Ucrainei provoacă pierderi semnificative inamicului. „Toate încercările inamice de a captura oraşul sunt respinse de artilerie, tancuri şi alte puteri de foc. Apărarea cetăţii continuă!”, a subliniat Sirsky, relatează Ukrinform, citând o actualizare pe Facebook de la Ministerul Apărării ucrainean.

UPDATE 11:50 Aproape 160.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi de la începutul războiului

Aproape 160.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi din 24 februarie anul trecut, adică de la începutul războiului lansat de Rusia în Ucraina, apreciază Forţele Armate de la Kiev în ultimul lor buletin, vorbind despre 159.800 de soldaţi ruşi ucişi, 710 doar în ultimele 24 de ore.

„Situaţia din Bahmut rămâne dificilă. Unităţile de asalt Wagner avansează din diferite direcţii, încercând să spargă apărarea trupelor ucrainene şi să avanseze spre zonele centrale ale oraşului”, susţine comandantul forţelor terestre ucrainene, generalul colonel Oleksandr Sirski. „Toate încercările inamicului de a captura oraşul sunt respinse de artilerie, tancuri şi alte forţe de pompieri. Apărarea cetăţii continuă”, adaugă Sirsky.

Grupul Wagner încearcă să avanseze spre centrul oraşului Bahmut.

UPDATE 11:40 Patru rachete doborâte asupra Belgorodului

Forţele armate ale Moscovei au doborât patru rachete peste regiunea Belgorod din sudul Rusiei, la graniţa cu Ucraina, scrie guvernatorul regional Viacheslav Gladkov, afirmând că cel puţin o persoană a fost rănită şi că „există daune la clădirile rezidenţiale”.

UPDATE 11:30 Ucraina: SIPRI, importurile de arme cresc în Europa, Kievul este al treilea importator în lume

Importurile de arme importante de către statele europene au crescut cu 47% între 2013-17 şi 2018-22, în timp ce nivelul global al transferurilor internaţionale de arme a scăzut cu 5,1%, reiese dintr-un raport al Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii (SIPRI), cu sediul la Stockholm, conform căruia Ucraina a devenit al treilea cel mai mare importator de arme din lume după Qatar şi India.

UPDATE 11:20 Atacul rusesc asupra Mikolaiv, 2 morţi şi 2 răniţi

În comunitatea Kutsurub din regiunea Mikolaiv, două persoane au fost ucise şi trei au fost rănite, inclusiv un băiat de 7 ani, în urma bombardamentelor efectuate de forţele ruse în această dimineaţă, scrie Ukrinform, citând o comunicare prin Telegram a şefului administraţiei militare regionale Mikolaiv.

UPDATE 11:10 Ucraina: „Moscova nu avea niciun motiv să arunce în aer Nord Stream”

La Moscova, un apropiat al lui Putin, secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse Nikolai Patrushev, şi-a repetat îndoielile că un grup pro-ucrainean a aruncat în aer gazoductele Nord Stream. Rusia - a adăugat el, potrivit agenţiei ruse RIA Novosti - încă nu ştie cine exact a aruncat în aer gazoductele submarine, dar exclude că ar fi fost ucrainenii. «Întrebarea este: exploziile sunt bune pentru Ucraina sau pentru Germania? Kievul nu a pierdut şi nici nu a câştigat nimic din acele atacuri teroriste: exploziile de la Nord Stream nu au fost de nici un folos Ucrainei. Şi apoi a adăugat că „Germania, ca nimeni altcineva, este conştientă de modul în care atacul terorist asupra gazoductelor Nord Stream va duce cu siguranţă economia germană la un declin în continuare. În acelaşi timp, Berlinul este conştient de faptul că o cooperare economică strânsă dintre Germania şi Rusia nu s-a potrivit niciodată Washingtonului şi Londrei”. În ultimele luni, Patrushev susţinuse că „Statele Unite au cules cele mai mari beneficii din atacurile împotriva Nord Stream 1 şi 2, dar britanicii au fost cei care le-au planificat şi realizat”. Rusia insistă de luni de zile asupra necesităţii de a desfăşura o investigaţie obiectivă asupra celor întâmplate, cu participarea Rusiei şi a celorlalte state în cauză.

09:14

UPDATE 11:00 Surse UE: sancţiuni împotriva Rusiei, astăzi

La Consiliul Ocupării Forţei de Muncă şi Politică Socială de astăzi, regimul de sancţiuni pentru protejarea integrităţii teritoriale a Ucrainei (Decizia 2014/145/PESC) va fi reînnoit pentru încă şase luni, până la 15 septembrie 2023, care prevede măsuri restrictive împotriva a 1499 de persoane fizice şi 208 de entităţi legate de agresiunea rusă a Ucrainei, susţine o sursă diplomatică.

UPDATE 10:50 Sirene de alarmă la Kiev

Sirena care indică o alarmă de raid aerian a sunat recent la Kiev. Potrivit hărţilor interactive, alerta a fost declanşată pentru mai multe regiuni din nordul ţării.

UPDATE 10:40 Propaganda rusă îşi face de cap în România

UPDATE 10:20 Girkin, militar rus condamnat pentru doborârea unui avion MH17 în Donbas: ruşii au eşuat

Ruşii au eşuat în campania de iarnă din Ucraina, iar succesele rămân la nivel tactic, a declarat fostul ministru al Apărării al autoproclamatei Republici Doneţk (DPR) Igor Girkin, supranumit „Strelkov-puşcaşul sau trăgătorul”, comentând situaţia de pe front, citat de presa ucraineană. În Bahmut, progresul unităţilor Wagner este nesemnificativ, „în timpul campaniei de iarnă, forţele armate ruse nu au reuşit să obţină niciun succes”, a remarcat Girkin. Care a spus că este sigur că „contraofensiva” forţelor ucrainene în Bahmut nu va avea loc.

UPDATE 09:40 ISW: Putin, la vânătoare de ţapi ispăşitori pentru eşecurile Rusiei în război

Preşedintele Vladimir Putin caută ţapi ispăşitori pentru eşecurile Rusiei în conflictul din Ucraina: scrie Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) în actualizarea sa zilnică. Potrivit analiştilor de la centrul de cercetare din SUA, Putin foloseşte pierderile grele ale Grupului Wagner, precum şi rapoartele despre moralul scăzut al trupelor şi crimele de război pentru a distrage atenţia publicului de la probleme reale.

„În timp ce (Evgheni) Prigojin (fondatorul Grupului Wagner) a văzut la Bahmut o oportunitate de a câştiga influenţă asupra Kremlinului şi asupra Ministerului rus al Apărării pentru a-şi atinge obiectivele comerciale şi politice, Putin a folosit Grupul Wagner pentru a-şi proteja regimul de consecinţele dezastruoase ale mobilizării”, adaugă analiştii.

UPDATE 09:00 Ucraina luptă eroic

UPDATE 08:00 Ucraina: odată cu războiul, importurile de arme în UE au dublat în 2022

Importurile de arme în Europa aproape s-au dublat în 2022, datorită livrărilor masive către Ucraina, care a devenit a treia cea mai mare destinaţie din lume, potrivit unui raport al Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), publicat ieri. În creştere cu 93%, importurile au crescut, de asemenea, din cauza creşterii cheltuielilor militare ale mai multor state europene, cum ar fi Polonia şi Norvegia, care se aşteaptă să se accelereze în continuare, potrivit studiului de referinţă. „Invazia a provocat într-adevăr o creştere semnificativă a cererii de arme în Europa, care nu şi-a arătat încă puterea deplină şi care, după toate probabilităţile, va duce la o creştere suplimentară a importurilor”, a declarat Pieter Wezeman, coautor al raportului.

UPDATE 07:00 ISW: Zaharova admite că au avut loc lupte la Kremlin

Potrivit buletinului zilnic al think tank-ului american Institute for the Study of War (ISW), Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministrului de externe, ar fi confirmat că există „lupte interioare” în cercurile Kremlinului şi că „se pare că Putin nu le poate rezolva”.

Purtătorul de cuvânt al Afacerilor Externe, cu ocazia unui forum desfăşurat la Moscova, ar fi spus că Kremlinul nu poate repropune abordarea stalinistă a controlului central al informaţiilor interne ruseşti din cauza luptelor neprecizate dintre „elitele” Kremlinului.

Potrivit lui ISW, aceste afirmaţii susţin unele aprecieri ale aceluiaşi think tank cu privire la deteriorarea regimului rus şi la dinamica controlului spaţiului informaţional. Ar exista „lupte interioare între membri-cheie ai cercului interior al lui Putin; Putin a cedat spaţiul informaţional unei varietăţi de actori cvasi-independenţi; Putin este aparent incapabil să ia măsuri decisive pentru a recâştiga controlul asupra spaţiului informaţional”.

Potrivit ISW, nu este clar de ce Zaharova a mers atât de departe încât să facă aceste afirmaţii, dar este posibil să fi vrut să „reducă aşteptările bloggerilor militari naţionalişti cu privire la capacitatea Kremlinului de a da coerenţă unei singure naraţiuni şi poate chiar o politică unificată”.

UPDATE 06:30 Zelenski: 1.100 de soldaţi ruşi ucişi în Bahmut din 6 martie

„În mai puţin de o săptămână – din 6 martie – numai în sectorul Bahmut”, soldaţii ucraineni „au reuşit să elimine peste 1.100 de soldaţi inamici, ceea ce reprezintă pierderi ireversibile ale Rusiei lângă Bahmut”, a a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul său de aseară, adăugând că ruşii au înregistrat „cel puţin 1.500” de răniţi. În plus, zeci de unităţi de echipamente inamice au fost distruse şi peste zece depozite de muniţii ruseşti au fost arse.

UPDATE 05:00 - Oraşul Vuhledar a fost bombardat cu muniţie incendiară de către Rusia

UPDATE 3:06 - Saakashvili este pe moarte

Fostul preşedinte al Georgiei susţine că a fost otrăvit şi că „este pe moarte”.

Mikheil Saakashvili a declarat pentru Sky News: „Sunt în pat tot timpul, oasele mele se dezintegrează şi îmi provoacă dureri chinuitoare”.

UPDATE 1:41 -Lukaşenko vizitează Iranul pentru a discuta despre relaţiile bilaterale

Dictatorul Alexandru Lukaşenko a sosit la Teheran, Iran, pe 12 martie pentru a se întâlni cu liderii iranieni, potrivit serviciului de presă din Belarus. Se pare că vor discuta despre relaţiile bilaterale ale ţărilor cu un „accent pe comerţ şi cooperare economică”, inclusiv industrie, agricultură, transport şi logistică.

Şeful Wagner recunoaşte că forţele ucrainene luptă cu înverşunare în Bahmut

Evgheni Prigojin, şeful companiei militare private ruseşti Wagner, a recunoscut că soldaţii ucraineni luptă cu înverşunare în Bahmut, spunând că acesştia "luptă pentru fiecare metru".

Într-un nou mesaj audio postat duminică pe pagina sa de Telegram, Prigojin a declarat: "situaţia din Bahmut este foarte dificilă, inamicul luptă pentru fiecare metru. Cu cât ne apropiem mai mult de centrul oraşului, cu atât luptele sunt mai grele, cu atât mai multă artilerie lucrează împotriva noastră şi mai multe tancuri".

"Ucrainenii aruncă rezerve nesfârşite", a adăugat Prigojin, conform CNN.

SBU confirmă identitatea prizonierului ucrainean executat

Oficialii serviciilor de informaţii ucrainene au confirmat identitatea prizonierului de război care a strigat "Glorie Ucrainei!" înainte de a fi executat într-un videoclip viral pe reţelele de socializare.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a stabilit că acesta era un lunetist din Batalionul 163 al Brigăzii 119 de tancuri din regiunea Cernihiv, Oleksandr Matsiyevsky.

SBU a ajuns la această concluzie după ce a comunicat cu familia şi camarazii de arme ai lunetistului, precum şi după ce a procesat materiale foto şi video, au declarat oficialii.

"Acesta este un adevărat Erou care, chiar şi privind în faţa morţii, a demonstrat lumii întregi ce înseamnă caracterul şi invincibilitatea ucrainenilor", a declarat şeful SBU, Vasyl Malyuk, într-o declaraţie pe site-ul lor. "Aceşti apărători sunt cei care ne apără astăzi ţara, ceea ce înseamnă că inamicul va fi învins cu siguranţă. Pentru că Marea Victorie a Ucrainei este alcătuită din faptele eroice ale unor oameni precum Oleksandr Matsiyevsky. Glorie eroului! Glorie eroilor! Glorie Ucrainei!"

Rusia continuă asaltul asupra oraşului Bahmut

Trupele ruseşti au continuat să atace duminică oraşul Bahmut din estul Ucrainei, a transmis armata ucraineană într-o actualizare.

Oraşul Sloviansk, situat la aproximativ 59 de kilometri nord-vest de Bahmut, a fost, de asemenea, lovit, a precizat Statul Major General al Serviciilor Armate ale Ucrainei în comunicat.

"În cursul zilei trecute, inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unei instalaţii de infrastructură civilă din Sloviansk, regiunea Doneţk. Inamicul a efectuat, de asemenea, patru lovituri aeriene şi a tras de aproximativ 20 de ori cu sisteme de rachete cu lansare multiplă", se arată în actualizare.

Sloviansk se numără printre oraşele menţionate de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în această săptămână ca potenţiale ţinte ale Rusiei dacă Bahmutul cade.

"Înţelegem că după Bahmut ruşii ar putea merge mai departe. Ar putea merge la Kramatorsk, ar putea merge la Sloviansk, ar fi un drum deschis pentru ruşi după Bahmut către alte oraşe din Ucraina, în direcţia Doneţk", a declarat preşedintele.

Nu au existat progrese confirmate ale forţelor ruseşti în Bahmut, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, dar imaginea exactă a ceea ce se întâmplă în oraşul asediat din estul ţării este dificil de stabilit.