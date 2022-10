Pentagonul a declarat că nu deţine în acest moment informaţii care să confirme rapoartele potrivit cărora Iranul a promis că va furniza Rusiei rachete sol-sol, împreună cu mai multe drone.

"Nu am nicio informaţie care să coroboreze acest lucru în acest moment", a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul de brigadă Patrick Ryder, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ucraina avertizează asupra unui risc "critic" t la adresa reţelei sale de energie electrică, după ce Zelenski a declarat că bombardamentele repetate ale Rusiei au distrus o treime din instalaţiile electrice ale ţării, în timp ce se apropie iarna.

"Situaţia este critică acum în întreaga ţară", a declarat Kyrylo Timoşenko, adjunctul şefului biroului preşedintelui ucrainean, la televiziunea ucraineană. "Este necesar ca întreaga ţară să se pregătească pentru întreruperi de electricitate, apă şi încălzire".

Atacurile ruseşti au avariat peste 400 de obiective de infrastructură din Ucraina de la începutul săptămânii trecute, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt.

Ministrul ucrainean pentru dezvoltarea comunităţilor şi teritoriilor, Oleksii Chernyshov, a declarat că rachetele ruseşti şi dronele de fabricaţie iraniană au lovit 408 obiective ucrainene începând cu 10 octombrie.

Printre ţinte s-au numărat 45 de instalaţii electrice şi peste 180 de clădiri civile.

Cernîşciov a insistat că ucrainenii nu se vor lăsa înfrânţi de atacul Moscovei.

El a spus că "astfel de acţiuni teroriste ale agresorului ne mobilizează şi ne întăresc şi mai mult".

O comisie a ONU a constatat că forţele ruseşti sunt responsabile de "marea majoritate" a încălcărilor drepturilor omului în primele săptămâni ale războiului din Ucraina, inclusiv de atacurile asupra civililor care au fost potenţiale crime de război.

Comisia internaţională independentă de anchetă privind Ucraina a constatat că forţele ruseşti au bombardat fără discriminare zonele pe care încercau să le captureze şi "au atacat civili care încercau să fugă".

De asemenea, Comisia a constatat abuzuri comise de Ucraina, inclusiv două cazuri de persoane ieşite din acţiune care au fost împuşcate, rănite sau torturate.

"Forţele armate ruse sunt responsabile pentru marea majoritate a încălcărilor identificate, inclusiv pentru crime de război", a afirmat Consiliul în raport.

"Forţele ucrainene au comis, de asemenea, încălcări ale dreptului umanitar internaţional în unele cazuri, inclusiv două incidente care se califică drept crime de război".

„Am primit vestea că în teritoriul ocupat Zaporojie, la Melitopol, literalmente în ultimele zile, ocupantul a mobilizat cu forţa 3.000 de oameni, forţându-i să lupte împotriva familiilor lor”.

Plângerea vine de la arhiepiscopul major al Kievului în mesajul său video zilnic. „Ne rugăm ca această ocupaţie temporară a regiunilor Herson, Zaporojie, Mykolaiv, Crimeea şi Donbass să se încheie cât mai curând posibil, astfel încât să ne putem reuni familiile”.

Întorcându-se dintr-o vizită pastorală la Odesa, şeful Bisericii Greco-Catolice Ucrainene spune că „a auzit atât de multe poveşti despre familii rănite”.

Şi apoi lansează un apel către oamenii de stat responsabili cu politicile sociale: «Să facem tot ce putem să nu ne despărţim familiile! Facem totul pentru a ne asigura că soţul şi soţia, tatăl şi mama pot fi împreună. Împreună cu copiii lor”.

Numărul persoanelor ucise în atacurile de astăzi asupra Kievului a crescut la trei, a anunţat primarul capitalei ucrainene Vitali Klitschko, preluat de Unian.

„Astăzi, acordăm 2 miliarde de euro asistenţă macrofinanciară Ucrainei. Alte sume vor urma până la sfârşitul anului. Vom rămâne cu Ucraina atâta timp cât va fi necesar. Vom discuta cum să asigurăm sprijinul continuu cu partenerii globali la conferinţa de reconstrucţie a Ucrainei”, a anunţat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe Twitter.

