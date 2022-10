Vorbind la prima reuniune a unui nou consiliu de coordonare pentru a gestiona activitatea guvernului rus pe „frontul intern”, Putin a declarat că este necesară o coordonare sporită a structurilor guvernamentale şi a regiunilor, potrivit Reuters.

Acest lucru a fost anunţat marţi de preşedintele Federaţiei de Fotbal a Ucrainei, Andriy Pavelko. El a spus că au fost deja trimise scrisori prin care se cer expulzarea Rusiei din UEFA (asociaţia europeană de fotbal) şi FIFA (cea globală).

Aşa a reacţionat Ucraina la raportul de ieri al vicepremierului Dmitri Cernîşenko către Vladimir Putin. Acolo, oficialul a spus că Rusia este pregătită să integreze cluburile din Crimeea şi teritoriile ocupate în structura sa de fotbal.

Echipele din Crimeea au încercat să facă acest lucru din 2014, dar FIFA a fost categoric împotrivă.

Acum, când fotbalul rus - ca majoritatea sporturilor - este sancţionat din cauza începerii războiului, autorităţile sunt gata să accepte în campionat echipe din Crimeea, Doneţk, Luhansk şi părţi din regiunile Herson şi Zaporojie.

Acum, calitatea de membru al Rusiei la FIFA şi UEFA este pur şi simplu îngheţată. Dacă se va produce includerea de noi cluburi, aceasta va însemna o întrerupere completă a relaţiilor Rusiei cu întreaga lume a fotbalului.

Fondul Monetar Internaţional (FMI) colaborează cu Guvernul ucrainean pentru configurarea şi aplicarea politicilor macroeconomice, în reformele necesare viitoarei aderări la Uniunea Europeană, precum şi în proiecţiile financiare, a declarat Kristalina Georgieva, potrivit agenţiei Reuters.

Statele Unite analizează posibilitatea de a livra Ucrainei sisteme antiaeriene de tip HAWK, din stocurile militare americane, pentru a îmbunătăţi contracararea atacurilor ruse cu drone şi rachete de croazieră, afirmă oficiali americani citaţi de agenţia Reuters.

Sistemele de interceptare HAWK sunt mai eficiente decât actualele echipamente Stinger, cu rază de acţiune mai mică, livrate deja de Statele Unite Ucrainei în contextul invaziei militare ruse.

Conform oficialilor citaţi, Administraţia Joseph Biden intenţionează să recurgă la Autoritatea prezidenţială pentru a livra Ucrainei sisteme HAWK prin procedură rapidă.

Sistemele antiaeriene HAWK se bazează pe tehnologie din perioada Războiului din Vietnam, dar au fost modernizate în mai multe rânduri. Aceste sisteme sunt predecesorul bateriilor antibalistice Patriot, produse de grupul Raytheon Technologies, dar pe care Washingtonul refuză să le ofere Ucrainei.

În Koryukovka, regiunea Cernihiv, în timpul vizitei lui Steinmeier a fost anunţată o alertă aeriană. A fost forţat să coboare la adăpostul antibombe, ca şi alţi rezidenţi. Discuţia cu populaţia civilă trebuia continuată la subsol, noteazăSPIEGEL.

Steinmeier este programat să se întoarcă astăzi la Kiev pentru o întâlnire cu Volodymyr Zelensky. În prezent, nu este clar dacă aceste planuri vor fi afectate de raidul aerian, scrie Spiegel.

În prealabil, călătoria preşedintelui Germaniei în Ucraina nu a fost raportată.

Steinmeier are o relaţie dificilă cu preşedintele Volodymyr Zelensky, mulţi din Ucraina îl considerau un politician pro-rus, iar în urmă cu câteva luni chiar i s-a dat să înţeleagă că nu voiau să-l vadă la Kiev.

Într-o zi de lupte grele şi evoluţii rapide în mai multe zone de luptă, ucrainenii au părut să-şi extindă succesul recent în recucerirea teritoriilor ocupate şi în împingerea trupelor Moscovei în retragere în zonele despre care preşedintele rus Vladimir Putin a pretins că aparţin acum Rusiei.

Până acum, ţara nu a primit „un ban” din programul de recuperare rapidă. Preşedintele ucrainean le-a cerut liderilor UE să acopere un deficit bugetar de 38 de miliarde de dolari în 2023. Volodymyr Zelenskyy a făcut această declaraţie la deschiderea unei conferinţe despre restaurarea Ucrainei la Berlin. „La aceeaşi conferinţă, trebuie să luăm o decizie privind asistenţa pentru acoperirea deficitului bugetar de anul viitor pentru Ucraina”, a spus Volodymyr Zelenskyy, vorbind printr-un link video (citat de Reuters). „Este o sumă foarte importantă de bani, un deficit de 38 de miliarde de dolari”, a adăugat el.

Totodată, el le-a reproşat şefilor sindicatului faptul că Ucraina nu a primit încă „un cent” pentru implementarea planului de refacere rapidă a ţării. A fost evaluat la 17 miliarde de dolari.

Ministrul de Finanţe al Ucrainei, Serhiy Marchenko, a estimat deficitul bugetar lunar al Ucrainei în 2022, după izbucnirea ostilităţilor, la 5 miliarde de dolari.

La 12 septembrie, prim-ministrul Ucrainei Denys Shmygal a anunţat planurile de a reduce deficitul bugetului de stat de la 5 miliarde de dolari la 3 miliarde de dolari pe lună. până în 2023. El a spus că în 2022 asistenţa internaţională a acoperit până la 40% din cheltuielile bugetare. Potrivit proiectului de buget de stat al Ucrainei pentru 2023, jumătate din fonduri vor fi destinate securităţii şi apărării.

Oficialii instalaţi de Rusia în Kherson evacuează în prezent zeci de mii de civili spre est, peste râul Nipru, în faţa unei contraofensive ucrainene.

Reuters nu a putut verifica rapoartele de pe câmpul de luptă.

Kremlinul a declarat că, dacă acest lucru a fost făcut de dragul căutării unor posibile soluţii la conflictul din Ucraina, ar putea fi evaluat pozitiv. Cu toate acestea, nu s-a spus nimic despre apelul către Zelensky pentru a trata refuzul acestuia de a negocia cu Rusia.

"Suntem gata să discutăm toate acestea cu americanii, francezii şi cu suveranul pontif. Rusia este deschisă la toate contactele", a reamintit Peskov.

Delegaţia o să clarifice faptul că Ucraina nu are „bombe murdare” şi nici nu intenţionează să dezvolte aşa ceva, anunţă Dmitro Kuleba, ministrul de externe al Ucrainei

UPDATW 13:00 Peste noapte, aproximativ şapte explozii s-au auzit în satul Svitlodolynske din districtul Melitopol

