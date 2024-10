UPDATE Zelenski: ruşii încearcă să recucerească oraşul Kursk, dar rezistăm / Preşedintele ucrainean laudă armata

„Armata rusă a încercat să respingă poziţiile Forţelor Armate ucrainene din regiunea Kursk. Armata ucraineană continuă să păzească graniţele”, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenskii, relatează RBC-Ucraina, cu referire la discursul său de seară, unde a lăudat armata, care menţine apărarea în direcţia lui Pokrovski. Bloggeri militari ruşi: un F-16 al Kievul a doboarât avioanul de vânătoare Su-34 al Moscovei Un blogger militar cu conexiune în forţele aeriene ruse susţine că un avion de luptă din Moscova a fost doborât de apărarea ucraineană, susţine săptămânalul american Newsweek, care citează şi un alt blogger militar pro-rus, potrivit căruia un Sukhoi Su-34 a fost a fost doborât de un F-16 furnizat de Vest. Versiunile nu au fost confirmat, iar Newsweek a contactat ministerele apărării din Rusia şi Ucraina pentru a comenta afirmaţiile neverificate. Telegram Fighterbomber a postat ieri un mesaj care părea a fi un tribut adus unui avion de luptă Su-34 pierdut. Alături de o imagine a avionului de vânătoare care este un pilon al forţelor aeriene ruse apărea mesajul: „Pământul este cerul, fraţilor”. Newsweek adaugă că canalul pro-rus Telegram Vdv for Honesty and Justice au distribuit postarea cu mai multe detalii. „Urgent!!! Su-34-ul nostru a fost doborât. Echipajul a fost ucis”, se spunea în mesaj. În plus, potrivit acestui canal, avionul „a fost doborât aparent de un F-16, care se afla deasupra teritoriului controlat de inamic” şi a fost lovit în timpul lansării unei bombe „la aproximativ 50 km de linia frontului”.

Uraganul Milton, pe lângă faptul că a lovit Florida, a lovit puternic şi aşteptările Ucrainei.

Preşedintele Volodimir Zelenski ar fi trebuit, de fapt, să participe la summitul liderilor de la Ramstein, Germania, convocat de Joe Biden pentru a suplimenta sprijinul aliaţilor, într-un moment în care forţele Kievului se luptă să-şi menţină poziţiile în Donbas.

Cum Biden şi-a anulat prezenţa la Ramstein, pentru a fi alături de poporul său, şi Ucraina a avut de suferit, în mod direct. Astfel, Zelenski a fost nevoit s-o ia la pas prin Europa, într-un turneu prin marile capitale europene: Londra, Paris, Roma şi Berlin.

SUA lucrează deja la o nouă dată pentru summit. Unde se aşteaptă anunţul pentru un nou ajutor militar „substanţial”.

Indiciul vine din cercurile militare americane. „Intenţia acum este să găsească o altă dată, poate în următoarele câteva săptămâni”, declară un înalt oficial american.

Ucraina este nerăbdătoare. Zelenski şi-a încheiat turneul european şi s-a întors în ţara natală pentru a prelua conducerea forţelor militare.

„Pachete de apărare pentru protecţie, sisteme de apărare aeriană şi investiţii în producţia de drone şi alte arme în Ucraina: acestea sunt rezultatele vizitelor noastre la Londra, Paris, Roma şi Berlin”, a scris el pe X.

„Am prezentat detaliile despre Planul de Victorie partenerilor noştri şi acum vom lucra pentru a maximiza eforturile noastre atât în ​​prima linie, cât şi prin diplomaţie: sarcina noastră comună este să aducem mai aproape o pace justă pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă”, a adăugat el.

Între timp, în Zaporojie, sâmbătă a continuat să plouă cu bombe (3 răniţi, inclusiv o fetiţă de 11 ani) şi drone kamikaze (28, dintre care 24 au fost doborâte de antiaeriene).