O nouă ieșire nervoasă a lui Trump la adresa lui Zelenski: „Omul care nu are cărți de jucat ar trebui acum să o facă”

Președintele SUA, Donald Trump, l-a criticat miercuri pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski pentru că a declarat că Ucraina nu va recunoaște ocuparea Crimeei de către Rusia, pe care a numit-o o declarație incendiară care va îngreuna obținerea unui acord de pace cu Rusia.

„Această declarație este foarte dăunătoare pentru negocierile de pace cu Rusia”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. El a spus că Crimeea a fost pierdută cu ani în urmă „și nici măcar nu este un punct de discuție”.

Mai jos este redat, integral, mesajul lui Donald Trump:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se laudă pe prima pagină a The Wall Street Journal că „Ucraina nu va recunoaște legal ocupația Crimeei. Nu e nimic de discutat aici.” Această declarație este foarte dăunătoare negocierilor de pace cu Rusia, deoarece Crimeea a fost pierdută acum mulți ani sub auspiciile președintelui Barack Hussein Obama și nici măcar nu este un subiect de discuție. Nimeni nu îi cere lui Zelenski să recunoască Crimeea ca teritoriu rusesc, dar, dacă vrea Crimeea, de ce nu au luptat pentru ea acum unsprezece ani, când a fost predată Rusiei fără să se tragă un foc de armă? Zona găzduiește, de asemenea, de mulți ani înainte de „predarea de către Obama”, baze importante de submarine rusești. Declarații inflamatorii ca cele ale lui Zelenski fac atât de dificilă încheierea acestui război. Nu are cu ce să se laude! Situația Ucrainei este gravă — poate avea pace sau poate lupta încă trei ani înainte să piardă toată țara. Eu nu am nimic de-a face cu Rusia, dar am mult de-a face cu dorința de a salva, în medie, cinci mii de soldați ruși și ucraineni pe săptămână, care mor fără niciun motiv. Declarația făcută azi de Zelenski nu va face altceva decât să prelungească „câmpul de ucidere”, iar nimeni nu-și dorește asta! Suntem foarte aproape de un acord, dar omul care „nu mai are cărți de jucat” ar trebui acum, în sfârșit, să o facă. Aștept cu nerăbdare să pot ajuta Ucraina și Rusia să iasă din această MIZERIE Totală și Completă, care nu ar fi început niciodată dacă aș fi fost președinte!