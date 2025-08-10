Casa Albă ia în calcul invitarea lui Zelenski la negocierile din Alaska dintre Trump și Putin

Trump a anunțat vineri că el și Putin se vor întâlni în Alaska, pentru a discuta propunerea liderului rus privind un plan de încetare a focului, care ar presupune oprirea ostilităților în schimbul cedării de către Kiev a teritoriilor din est către Rusia.

Zelenski a respins ferm ideea de a ceda vreo parte din teritoriul ucrainean pentru a pune capăt războiului, avertizând că un acord de pace dezavantajos ar duce, în cele din urmă, la refacerea forțelor Rusiei și reluarea invaziei.

Discuții la Casa Albă privind participarea lui Zelenski

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru NBC News că „toată lumea speră foarte mult ca acest lucru să se întâmple”, referindu-se la prezența lui Zelenski în Alaska.

Un alt oficial de rang înalt a oferit însă o versiune diferită, spunând publicației că „președintele rămâne deschis unui summit trilateral cu ambii lideri. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe organizarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin”.

O altă sursă de la Casa Albă a declarat pentru CBS News că situația este fluidă și ar putea implica, în cele din urmă, și participarea lui Zelenski.

Inițial, Trump sugerase că participarea lui Zelenski ar fi o condiție prealabilă pentru pace, dar ulterior a schimbat planul, optând pentru o primă întâlnire cu Putin, urmată de un summit trilateral la care să participe și președintele ucrainean.

Deși Zelenski și-a exprimat disponibilitatea pentru un asemenea format, Putin a afirmat că, în principiu, nu se opune, dar a adăugat că trebuie îndeplinite anumite „condiții” înainte.

Europa își exprimă nemulțumirea

Pe măsură ce se pregătesc discuții la nivel de lideri, liderii europeni au respins propunerea Rusiei, prezentând în schimb o contrapropunere oficialilor americani înaintea unei întâlniri planificate.

Liderii europeni și-au exprimat public îngrijorarea privind lipsa implicării europenilor și ucrainenilor în negocieri, iar oficiali europeni au declarat pentru Wall Street Journal că tratativele de pace nu ar avea prea multă greutate fără participarea Europei.

Nu este încă clar dacă Zelenski ar urma să participe la o întâlnire trilaterală sau la discuții separate în ziua summitului, în cazul în care va fi invitat.