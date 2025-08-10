Războiul din Ucraina, ziua 1264. Calea către pace trebuie stabilită numai împreună cu Ucraina, afirmă Zelenski

O rafinărie de petrol din orașul Saratov a fost ținta unui atac cu drone

O rafinărie de petrol din orașul Saratov, Rusia, a fost ținta unui atac cu drone în cursul nopții, provocând un incendiu de proporții și mai multe explozii.

Guvernatorul regiunii, Roman Busargin, a confirmat avarierea unui obiectiv industrial și a anunțat că o persoană a murit, iar alte câteva au fost rănite.

Casa Albă ia în calcul invitarea lui Zelenski la negocierile din Alaska

Casa Albă ia în calcul invitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la negocierile de pace din Alaska, programate pe 15 august, în aceeași zi în care președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească, informează NBC News.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru NBC News că „toată lumea speră foarte mult ca acest lucru să se întâmple”, referindu-se la prezența lui Zelenski în Alaska.

Iermak spune că negocierile sunt posibile doar cu participarea Ucrainei și fără recunoașterea ocupației

Negocierile pentru o pace durabilă sunt posibile doar împreună cu Ucraina, cu respectarea suveranității sale și fără recunoașterea ocupației, a declarat șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Andrii Iermak, pe canalul său de Telegram, potrivit Ukrinform.

„Împreună cu Rustem Umerov, am avut întâlniri importante cu consilieri europeni pe probleme de securitate, cu ministrul britanic de externe și cu vicepreședintele SUA. Le sunt recunoscător tuturor pentru abordarea extrem de constructivă. Pozițiile au fost clare: o pace fiabilă și de durată este posibilă doar cu Ucraina la masa negocierilor, cu respectarea suveranității noastre și fără recunoașterea ocupației”, a transmis Iermak.

Calea către pace trebuie stabilită numai împreună cu Ucraina, afirmă Zelenski

Zelenski a declarat, sâmbătă seară, că drumul spre pace pentru Ucraina trebuie stabilit doar împreună cu Ucraina.

„Le mulțumesc tuturor oamenilor noștri care astăzi au arătat sprijin, care luptă pentru statul nostru și care muncesc pentru Ucraina. Le mulțumesc fiecărui soldat, fiecărui cetățean al Ucrainei care înțelege că independența se clădește pe demnitate. Frica și concesiile nu fac viața națiunilor mai sigură. Dorințele Rusiei de a stăpâni teritorii ucrainene vor rămâne doar dorințe atâta timp cât ucrainenii vor sta umăr la umăr, sprijinind armata și statul”, a spus Zelenski.

El a precizat că a primit un raport de la echipa din Marea Britanie condusă de șeful Administrației Prezidențiale, Andrii Iermak. Au avut loc discuții între reprezentanți ai securității din Statele Unite și Europa: Ucraina, SUA – vicepreședintele american J. D. Vance – Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda și Polonia.

„Toate mesajele noastre au fost transmise. Argumentele noastre sunt luate în seamă. Riscurile sunt luate în considerare. Drumul spre pace pentru Ucraina trebuie stabilit împreună și doar împreună cu Ucraina. Este un principiu fundamental. Și este important ca abordările și viziunea noastră comună să lucreze în direcția unei păci autentice. O poziție consolidată. Încetarea focului. Sfârșitul ocupației. Sfârșitul războiului. Le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi, care sunt alături de Ucraina!”, a subliniat Zelenski.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, se vor întâlni pe 15 august, în Alaska. Liderul de la Casa Albă a anunțat că este în discuție „un schimb de teritorii” pentru a pune capăt luptelor din Ucraina.

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea, dar că ucrainenii nu își vor ceda pământul invadatorilor.