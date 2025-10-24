Emisar rus de rang înalt, în vizită în SUA după sancțiunile impuse de Trump

Kirill Dmitriev, șeful Fondului Suveran de Investiții al Rusiei (RDIF) și principalul emisar economic al Kremlinului, a ajuns în SUA pentru discuții cu oficiali ai administrației Trump, potrivit CNN.

Vizita sa are loc la scurt timp după ce Washingtonul a introdus sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești, în încercarea de a forța Moscova să accepte un armistițiu în Ucraina.

Sancțiunile vin după eșecul rundelor diplomatice dintre SUA și Rusia, care ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta.

Dmitriev, născut la Kiev, a jucat un rol-cheie în contactele Kremlinului cu administrația Trump, participând anterior la întâlniri de nivel înalt în Alaska, în luna august.

Potrivit CNN, Dmitriev urmează să discute despre „relațiile SUA-Rusia” cu oficiali americani, inclusiv cu emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff.

În ultimele săptămâni, politica externă a Casei Albe a oscilat puternic. După ce Trump a sugerat posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk, a renunțat rapid la idee, preferând o nouă rundă de discuții cu președintele rus Vladimir Putin.

După eșecul pregătirilor pentru summitul de la Budapesta, liderul american a revenit asupra poziției și a impus sancțiuni suplimentare Moscovei.

În replică, Putin a calificat măsurile drept „un act neprietesc”, dar a declarat că Rusia rămâne deschisă dialogului.