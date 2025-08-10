Zelenski „susține în totalitate” declarația comună a liderilor europeni privind pacea în Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat duminică că orașul Kiev „apreciază și susține pe deplin” declarația comună emisă de liderii europeni legată de realizarea păcii în Ucraina.

El a evidențiat importanța protejării intereselor atât ucrainene, cât și europene, în contextul acestei declarații, scrie Reuters.

Sâmbătă, liderii Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei, Marii Britanii, Finlandei și reprezentanții Comisiei Europene au felicitat eforturile președintelui american Donald Trump de a opri războiul.

Cu toate acestea, ei au insistat asupra necesității de a pune presiune pe Rusia și de a garanta securitatea Kievului, cu ajutorul lui Donald Trump.

„Sfârșitul războiului trebuie să fie echitabil și sunt recunoscător tuturor celor care sunt astăzi alături de Ucraina și de poporul nostru pentru pacea în Ucraina, care apără interesele vitale de securitate ale națiunilor noastre europene.”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

„Ucraina apreciază și susține pe deplin declarația președintelui Macron, a prim-ministrului Meloni, a cancelarului Merz, a prim-ministrului Tusk, a prim-ministrului Starmer, a președintei Ursula von der Leyen și a președintelui Stubb privind pacea pentru Ucraina.”, a mai spus președintele Ucrainei.

Președintele Donald Trump plănuiește să se întâlnească vineri, 15 august, cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

În discursurile sale, el a menționat posibilitatea unui acord care ar putea încheia conflictul care durează de peste trei ani și jumătate.

Volodimir Zelenski, alături de aliații europeni, a declarat că orice înțelegere care ar impune Ucrainei cedarea unor teritorii importante ar stimula numai agresiunea Rusiei.